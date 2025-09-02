Ειδήσεις
Κηφισιά: Την Έδεσαν Στον Καναπέ Για Να Τη Ληστέψουν - Video
Της έκλεψαν κοσμήματα και μετρητά ύψους 50.000 ευρώ
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025
01.09.25, 23:37
Ελλαδα
Tags:
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΛΗΣΤΕΙΑ
