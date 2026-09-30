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Καβάλα: Πένθος για τον θάνατο 16χρονου ποδοσφαιριστή - Video

Ερωτήματα για την καταλληλότητα του γηπέδου όπου έγινε η τραγωδία

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026
30.09.26, 13:52
Αθλητικα

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ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΣ 16ΧΡΟΝΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
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