Athens Fashion Week: Δείτε live όλα τα catwalks

Η τρίτη μέρα της 35ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας στην πέτρινη αποθήκη του ΟΛΠ στον Πειραιά είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές και στα «New Designers Awards by Georg Jensen».

Nέοι σχεδιαστές μόδας παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους διεκδικώντας τρία πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter, Best New Designer.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαγωνιζόμενοι που ξεκίνησαν να παρουσιάζουν τις συλλογές τους είναι: Keeklos, Kekoa, Vickay, Dear by Agapitos Kouros, Scala di Barelier, Vasileiades Athanasios, Katerina Koutsounaki.

Η εντυπωσιακή επίδειξη της Keeklos

Οι δημιουργίες της Kekoa στο Athens Fashion Week

Σήμερα, Παρασκευή 8/11, οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι του RK Fashion School παρουσίασαν για πρώτη φορά τις δημιουργίες τους στο κοινό.

Η μέρα θα κλείσει με τον οίκο μόδας Saga Bridal όπου θα παρουσιάσει τη νέα του συλλογή βραδινών & νυφικών.

