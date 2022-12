Πέθανε η σχεδιάστρια μόδας Βίβιαν Γουέστγουντ

Πέθανε η Βίβιαν Γουέστγουντ (Vivienne Westwood) η πασίγνωστη σχεδιάστρια μόδας που έκανε την πανκ μόδα mainstream.

Με ανάρτηση στο Twitter, ο οίκος μόδας είπε ότι άφησε την τελευταία της πνοή «ειρηνικά και περικυκλωμένη» από την οικογένειά της στο Clapham, στο Νότιο Λονδίνο.

«Η Vivienne Westwood πέθανε σήμερα, ειρηνικά και περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, στο Clapham του νότιου Λονδίνου. Η Vivienne συνέχισε να κάνει τα πράγματα που αγαπούσε, μέχρι την τελευταία στιγμή, σχεδιάζοντας, δουλεύοντας πάνω στην τέχνη της, γράφοντας το βιβλίο της και αλλάζοντας τον κόσμο προς το καλύτερο. Έζησε μια καταπληκτική ζωή. Η καινοτομία και ο αντίκτυπός της τα τελευταία 60 χρόνια ήταν τεράστιος και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η Vivienne θεωρούσε τον εαυτό της ταοϊστή. Έγραψε: "Το πνευματικό σύστημα του Τάο. Ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη ανάγκη για το Τάο σήμερα. Το Τάο σου δίνει την αίσθηση ότι ανήκεις στο σύμπαν και δίνει σκοπό στη ζωή σου- σου δίνει μια τέτοια αίσθηση ταυτότητας και δύναμης να ξέρεις ότι ζεις τη ζωή που μπορείς να ζήσεις και επομένως οφείλεις να ζήσεις: αξιοποίησε πλήρως τον χαρακτήρα σου και αξιοποίησε πλήρως τη ζωή σου στη γη". Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους σαν τη Vivienne για να αλλάξει προς το καλύτερο», αναφέρει η ανακοίνωση στην σελίδα της στο Instagram.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV