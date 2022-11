Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των διασήμων στο Κόκκινο Χαλί των CFDA Awards

Τα CFDA Awards είναι ένας θεσμός. Μία εκδήλωση υψηλής ραπτικής, τέχνης, καινοτομίας που διοργανώνει κάθε χρόνο το Συμβούλιο των Αμερικανών Σχεδιαστών Μόδας (CFDA). Στο επίκεντρο «περνούν» σχεδιαστές μόδας, οίκοι υψηλοί ραπτικής, στιλάτες προσωπικότητες από τη βιοχημανία της μόδας, αστέρες που τελευταίο «εισχωρούν» όλο και πιο συχά στους κόλπους της δημιουργίας και του σχεδίου μόδας. Φέτος, η λαμπερή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν με την Kim Kardashian και το brand της Skims να έχει την τιμητική της.

Τι φόρεσαν οι Hollywood Stars στο Κόκκινο Χαλί;

Η Gigi Hadid τολμά και συνδυάζει πολλά διαφορετικά patterns σε μία μόνο εμφάνιση! Όλα αυτά με την υπογραφή του φουτουριστικού σχεδιαστή Thom Browne.

Khloe και Kim Kardashian ποζάρουν μαζί στο Κόκκινο Χαλί και εμείς κάνουμε keep up με τα look τους. Η Khloe επέλεξε λάτεξ στράπλες φόρεμα με την υπογραφή Laquan Smith, ενώ η Kim metallic dress διά χειρός Dolce & Gabanna.

Η Irina Shayk την είδε αλλιώς και άφησε τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις στο παρελθόν. Για την ώρα τουλάχιστον. Στο Red Carpet των CFDA Awards επέλεξε ένα black & white σύνολο με μίνιμαλ διάθεση και ξεκάθαρο μοτίβο.

Σε μίνιμαλ διάθεση και η Kendall Jenner, η οποία έκανε μία ξεκάθαρη επιλογή. Ένα minimal chic μάξι φόρεμα Khaite.

Σε εντελώς διαφορετική απόχρωση (Black) η αδερφή της, Kylie Jenner, η οποία έκανε την ανατροπή επιλέγοντας μία vintage Couture δημιουργία Thierry Mugler του 1999. Με το Hair Look εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 90, η ίδια πραγματοποίησε μία statement εμφάνιση.

Η Cher με Biker Look - έμπνευση από αντίστοιχο ρούχο που είχε φορέσει το 1989 στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι «If I Could Turn Back Time»

H Amanda Seyfried σε μία Total Black εμφάνιση με μαύρη ολόσωμη φόρμα.

Η Katie Holmes περπάτησε το Κόκκινο Χαλί με ένα 80s Disco φόρεμα, το οποίο φέρει την υπογραφή του Jonathan Simkhai.

Η Ashley Graham με Oversized καμπαρντίνα - φόρεμα σε light καφέ απόχρωση.

Σε Total Black Look και η Kris Jenner. Το πρόσωπο πίσω από την αυτοκρατορία των Kardashians επέλεξε Schiaparelli.

O Lenny Kravitz, αποδέκτης του τιμητικού βραβείου «Fashion Icon», με μία εμφάνιση που δικαιώνει την επιλογή του Αμερικάνικου Συμβουλίου Μόδας.

