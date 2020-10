Τι πρέπει να κάνεις για να καταπολεμήσεις τα μαύρα στίγματα

Τα μαύρα στίγματα συμπεριλαμβάνονται ανάμεσα στους χειρότερους εχθρούς για ένα φωτεινό δέρμα, κάνοντας το να δείχνει θαμπό και αφυδατωμένο...

Η υπερβολική παραγωγή σμήγματος είναι ο βασικότερος λόγος της εμφάνισής τους στην επιδερμίδα μας. Το σμήγμα, το οποίο παράγει το σώμα μας μερικές φορές μπορεί να παγιδευτεί στους πόρους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται εκεί, μαζί με άλλα βακτήρια και δερματικά κύτταρα.

Αποτέλεσμα; Αυτή η ενοχλητική ''ακάθαρτη'' όψη, που μπορεί ωστόσο να αντιμετωπιστεί με τα κατάλληλα skincare ''εργαλεία''.

Η αντηλιακή προστασία είναι το Α και το Ω

Αν δεν χρησιμοποιείς αντηλιακή προστασία όλο τον χρόνο, σπαταλάς άδικα τον χρόνο σου σε άλλα προϊόντα. Η συστηματική προστασία από τον ήλιο επιβάλλεται ώστε να αποφύγεις τα τα προβλήματα που προκύπτουν από τη συσσώρευση του σμήγματος. Ένα αποτελεσματικό αντηλιακό θα κρατήσει στο σκοτάδι τα μαύρα στίγματα και τελικά θα τα απομακρύνει εξολοκλήρου.

Η Βιταμίνη C πρέπει να γίνει κομμάτι της περιποίησής σου

Ήρθε η στιγμή να εντάξεις ένα serum με βιταμίνη C στην καθημερινή σου skincare ρουτίνα. Η Βιταμίνη C θα δράσει ώστε να βελτιωθεί η όψη της επιδερμίδας σου και θα αντιμετωπίσει τυχόν ερεθισμούς από την υπεριώδη ακτινοβολία, εξομαλύνοντας την υφή της επιδερμίδας.

Χρησιμοποίησε συστατικά που θα δράσουν κατευθείαν στο πρόβλημα

Αναζήτησε τα συστατικά στα προϊόντα που χρησιμοποιείς που θα δράσουν κατευθείαν στο πρόβλημα. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία συστατικών, όπως το εκχύλισμα της παιώνιας και της γλυκόριζας, το κοζικό οξύ, η βιταμίνη C και Ε, η νιασιναμίδη (niacinamide) και το alpha arbutin που θα σε βοηθήσουν να δεις πραγματική διαφορά.

Αναζήτησε τα ειδικά patches στην αγορά

Σίγουρα θα γνωρίζεις αυτή την πρωτοποριακή μέθοδο αντιμετώπισης των μαύρων στιγμάτων, ωστόσο μπορεί να μην την έχεις δοκιμάσει ακόμα. Εμείς σου λέμε να το κάνεις άμεσα. Κολλάς ένα στρογγυλό αυτοκόλλητο πάνω στο σημείο που έχεις το πρόβλημα και αυτό θα δράσει περιορίζοντας τους πόρους. Τα μικρορεύματα που εκπέμπονται από αυτά τα patches μειώνουν ολοκληρωτικά τον αποχρωματισμό της επιδερμίδας με τη βοήθεια της ρετινόλης, των πεπτιδίων και των νιασιναμιδίων, τα οποία περιέχονται σε αυτά.

Πηγή: mylife.com.cy

Επιμέλεια: Κατρίνα Πίτρακκου