Nύχια: Δες τα πιο trendy χρώματα για το Φθινόπωρο

Μια νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε και εμείς υποδεχόμαστε το Φθινόπωρο πιο ανανεωμένες από ποτέ τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε ψυχολογία.

Ανατρέχοντας στα runaways της Νέας Υόρκης διαπιστώνουμε πως τα περίτεχνα σχέδια στα νύχια, διακοσμημένα με πέτρες, στρας αλλά και glitter, θα αποτελέσουν μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στο μανικιούρ για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2020.

Τα ευφάνταστα μανικιούρ σε σκούρες αλλά και pastel αποχρώσεις θα κυριαρχήσουν και την φετινή χρονιά. Ενώ αυτό που στην ουσία διαφέρει από τις προηγούμενες χρονιές, είναι η προσθήκη φωτεινών αποχρώσεων στο φθινόπωρο, όπως το λευκό και τα neon χρώματα. Από τα έντονα berry μανικιούρ των Christian Siriano και Rodarte, μέχρι τα έντονα διακοσμημένα νύχια της Alice & Olivia, υπάρχει μια διακριτική και safe επιλογή από την Rebecca Minkoff. Και επειδή ξέρουμε πως το επόμενο ραντεβού στην αισθητικό σου πλησιάζει, ιδού τα πιο hot trends στα νύχια για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020.

Rodarte: Κλασσικό μπορντό

Alice & Olivia: More is more, μαύρος καμβάς με extravagant διακόσμηση

Oscar de la Renta: All time classic red

Veronica Beard: Pastel french

LaQuan Smith: Λευκό και το φθινόπωρο

Rebecca Minkoff: Pastel lovers

Chromat: Neon fun look

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Κύρκου

Πηγή:www.allyou.gr