Pajama look όλη μέρα λόγω κορωνοϊού

Το pajama look είναι (μακράν) το αγαπημένο μας για τις ανοιξιάτικες ημέρες. Ναι σωστά, οι πιτζάμες σου μπορούν να φορεθούν άνετα και σε βραδινές αλλά και πρωινές εμφανίσεις στην πόλη. Φυσικά όχι οποιεσδήποτε πιτζάμες… Τα τελευταία χρόνια το pajama look έχει γίνει must με το που μπαίνει η Άνοιξη. Το έχουμε αγαπήσει πολύ καθώς εκτός από την άνεση που σου προσφέρει, το μεταξωτό ύφασμα και τα florals που συνήθως πρωταγωνιστούν, δίνουν ιδιαίτερη χάρη και ταιριάζουν ιδανικά με τις ηλιόλουστες ημέρες.

Άπαξ και το δοκιμάσεις, δύσκολα να μην το αγαπήσεις. Αντιθέτως, θα θέλεις να το προτιμάς κάθε ημέρα. Φυσικά με τους κατάλληλους συνδυασμούς μπορείς να το φορέσεις και σε πιο επίσημες εκδηλώσεις και βραδινές. Το μεταξωτό ύφασμα δίνει άλλωστε μια αίσθηση πολυτέλειας και περιποίησης.

Μένουμε λοιπόν σπίτι, για όσο ακόμη χρειαστεί ενόψει έξαρσης του κορωνοϊού, φορώντας τις πιτζάμες μας και ανυπομονώντας να περάσει και αυτή η φάση προκειμένου να απολαύσουμε στο έπακρο τον ελληνικό ανοιξιάτικο καιρό. Ίσως η απομόνωση να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για αναθεώρηση, σκέψη και περισσότερη εκτίμηση των πραγμάτων που έχουμε καθημερινά, ωστόσο θεωρούμε δεδομένα.

Επιστρέφοντας όμως στο pajama look μας, προτίμησε σετ πιτζάμας σε μεταξωτό ύφασμα και γήινες αποχρώσεις. Βέβαια εδώ δεν έχεις περιορισμούς μπορείς να επιλέξεις όποιο μοτίβο και χρώμα επιθυμείς και σου ταιριάζει περισσότερο. Όσο για τους συνδυασμούς το μόνο που θα χρειαστεί να αλλάξεις είναι τα παπούτσια. Loafers ή sneakers για τις πρωινές σου εμφανίσεις και ψηλά πέδιλα ή mules για τις βραδινές. Πρόσθεσε τα κατάλληλα αξεσουάρ και θα είναι ό,τι πιο άνετο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό, έχεις φορέσει!

Συντάκτης:Τόνια Τζαφέρη

Πηγή:allyou.gr