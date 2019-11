Shopping Star: To Catwalk της Ανθής με total leather look

Δευτέρα σήμερα και «ποδαρικό» στην εβδομάδα του Shopping Star με θέμα «στιλάτη με total leather look» έκανε η Ανθή, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα με πολύ «αέρα».

Πώς φάνηκε όμως το catwalk της στη fashion expert, Βίκυ Καγιά; Κατάφερε να μείνει εντός θέματος;

«Δεν μπορώ να πω ότι δε μου αρέσει το look σου, όμως δοκίμασες και ωραιότερα. Το T-shirt που φόρεσες μέσα από το jacket σου, σε βγάζει εκτός θέματος. Καλύτερα να ήσουν γυμνή από μέσα αν δεν έβρισκες κάτι άλλο γιατί το θέμα μας είναι total leather look. Διαφωνώ για το βραχιόλι, θα προτιμούσα σκουλαρίκια για να σε ‘’φωτίσουν’’. Τα μαλλιά σου δε μου αρέσουν πολύ. Ωραίο το μακιγιάζ, jacket, παντελόνι και μποτάκια. Είναι ένα safe look που δεν σε απογειώνει», ήταν τα σχόλια της fashion expert.

