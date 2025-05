Nova: Το θερινό σινεμά είναι εδώ με το Novasummer!

Ο Ιούνιος φέρνει το θερινό σινεμά της Nova με καθηλωτική, διασκεδαστική, καλοκαιρινή μουσική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Αυτόν τον Ιούνιο, απολαύστε στη Nova:

Το αγαπημένο pop up κανάλι του καλοκαιριού, Novasummer για περισσότερους από δύο μήνες (13/6-17/8) με δύο ζώνες κάθε βράδυ (21.00 Comedy Evening & 22.30 Classic cinema Night)

Τις μεγάλες πρεμιέρες «We Live in Time» (1/6) και «The Count of Monte Christo» (8/6)

Το ολοήμερο αφιέρωμα με back-to-back ταινίες για την Γιορτή του Πατέρα (15/6)

Το διήμερο αφιέρωμα (21 & 22/6) για την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής με θρύλους της μουσικής σκηνής όπως Michael Jackson, Adele, Madonna & Led Zeppelin

Τις νέες σειρές «Black Daisies» και «The Narrow Road to the Deep North» , καθώς και την 5η σεζόν της σειράς «Rocco Schiavone»

, καθώς και την 5η σεζόν της σειράς «Rocco Schiavone» Summer Camp στην ΕΟΝ για όλα τα παιδιά με τις 6 σεζόν «Πέππα: Το Γουρουνάκι», Cocomelon, MoominValley και επιλεγμένες μεταγλωττισμένες ταινίες

Η Nova σας προσκαλεί στο Θερινό Σινεμά της κάτω από τα αστέρια μέσα από το αγαπημένο κανάλι Novasummer προβάλλοντας από τις 13 Ιουνίου έως τις 17 Αυγούστου, δύο ταινίες back to back. Στις 21:00 είναι η βραδιά κωμωδίας και στις 22:30 ακολουθεί η βραδιά Κλασικού Κινηματογράφου. Κάθε βράδυ στις 21:00, γελάστε δυνατά με μια επιλογή από εμβληματικές κωμωδίες με πρωταγωνιστές θρυλικούς σταρ: Τον μοναδικό Jack Nicolson στην ταινία «As Good as it Gets», τον Hugh Grant στο φιλμ «Did you Hear about the Morgans?», τους Adam Sandler & Jack Nicolson στην ταινία «Anger Management», την Jennifer Aniston στο «Just Go with it», την J.LO στην ταινία «Maid in Manhattan» και τον Mathew Mc Conaughey μαζί με την Penelope Cruz στην «Sahara».

Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 22:30, μπείτε σε έναν κόσμο κομψότητας, μυστηρίου και ακαταμάχητης γοητείας με τον ελκυστικό Alain Delon, τον χαρισματικό Jean - Paul Belmondo, τα συναρπαστικά μυστήρια της Agatha Christie και το πνεύμα και τη φινέτσα του Woody Allen.

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Τη ρομαντική δραματική ταινία «We Live in Time» (1/6) με τους υποψήφιους για Oscar, Florence Pugh και Andrew Garfield, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του δύο φορές βραβευμένου με BAFTA John Crowley

Τη γαλλική ιστορία ταινία δράσης «The Count of Monte Christo» (8/6) βασισμένη στο μυθιστόρημα του 1844 του Αλέξανδρου Δουμά, με πρωταγωνιστή τον Pierre Niney.

Την κωμωδία «Dumb Money» (15/6) με τους Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, America Ferrera, Shailene Woodley, Seth Rogen σε σκηνοθεσία του Craig Gillespie

Την κωμωδία δράσης «Old Guy» (22/6) με τους Christoph Waltz, Lucy Liu, Cooper Hoffman, Desmond Eastwood σε σκηνοθεσία του Simon West

(22/6) με τους Christoph Waltz, Lucy Liu, Cooper Hoffman, Desmond Eastwood σε σκηνοθεσία του Simon West Το αστυνομικό θρίλερ «The Silent Hour» (29/6) με τους Joel Kinnaman, Sandra Mae Frank, Mekhi Phifer, Mark Strong σε σκηνοθεσία του Brad Anderson

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη (5/6 The DaVinci Code, 12/6 Apocalypto, 19/6 Kill Bill 2, 26/6 The Others), ενώ δυνατές πρεμιέρες θα προβληθούν και το Σάββατο (22:00) στο Novacinema1 (7/6 Murder City, 14/6 Farang, 21/6 1992, 28/6 The Gataway). Παράλληλα, οι υπόλοιπες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00 στο Novacinema3 με τις ταινίες «The Last Voyage of the Demeter» στις 6/6 και «Fear the Night» στις 20/6 να κάνουν πρεμιέρα), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10 στο Novacinema2), «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1), θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Τον Ιούνιο, η Nova γιορτάζει την Ημέρα του Πατέρα (15/6), τιμώντας όλους του μπαμπάδες με ένα ολοήμερο αφιέρωμα στο Novalifε, προβάλλοντας back-to-back τις ταινίες «Pursuit of Happyness», «Normale», «Ordinary Angels» και «Leave No Trace».

Ταυτόχρονα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής (21/6), η Nova ετοιμάζει διήμερο αφιέρωμα σε εμβληματικούς θρύλους της μουσικής σκηνής, όπως οι Michael Jackson, Adele, Madonna & Led Zeppelin που θα προβληθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Ιουνίου (από τις 21:00) στο Novacinema2.

Για τους φαν των σειρών έρχεται από τις 4/6 (και κάθε Τετάρτη στις 22:00) η ρομαντική πολεμική σειρά «The Narrow Road to the Deep North» με τους Jacob Elordi, Odessa Young, ενώ από τις 10/6 και κάθε Τρίτη στις 22:00 θα μεταδίδεται η νέα sci-fi σειρά θρίλερ «Black Daisies» με τους Dawid Ogrodnik, Karolina Kominek. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 2/6 και κάθε Δευτέρα στις 22:00 στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe θα προβάλλεται η 5η σεζόν της αστυνομικής σειράς θρίλερ «Rocco Schiavone» με τους Marco Giallini, Ernesto D’Argenio, Claudia Vismara.

Στο αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας, το Novalifε κάθε βράδυ στις 21:00 μία ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Η αγαπημένη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών», κάθε Τρίτη στις 21:00 προβάλλει ντοκιμαντέρ Γυναικών που άφησαν το στίγμα τους. Αυτό τον μήνα οι συνδρομητές θα απολαύσουν τη συγκλονιστική ιστορία μιας ξεχωριστής γυναίκας «Planet Sex with Cara Delevingne» που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 3/6 με τα δύο πρώτα επεισόδια, για να ακολουθήσουν τα επόμενα την Τρίτη 10/6 (3ο και 4ο επεισόδιο) και την Τρίτη 17/6 (5ο και 6ο επεισόδιο). Στις 2/6 κάνει πρεμιέρα στο Novalifε ο 1ος κύκλος της σειράς «Minx» και από τις 16/6 ο 2ος κύκλος του «Minx». Ακόμη από τις 26/6 ξεκινάει η 23η σεζόν της σειράς «Law & Order».

Το Summer Camp στην EON είναι έτοιμο για ακόμα περισσότερη καλοκαιρινή διασκέδαση για όλα τα παιδιά! Η Πέππα: Το Γουρουνάκι και οι φίλοι της επιστρέφουν με νέες περιπέτειες, περισσότερα γρυλίσματα, περισσότερο γέλιο και νέα επεισόδια! Απαλά μαθήματα ζωής και στιγμές που μπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια. Οι σεζόν 1–6 θα είναι διαθέσιμες τον Ιούνιο στην κορυφαία πλατφόρμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την EON για να απολαύσουν οι μικροί και μεγάλοι φίλοι πλούσιο παιδικό πρόγραμμα. Παράλληλα Cocomelon, MoominValley και επιλεγμένες μεταγλωττισμένες ταινίες έρχονται αυτό το καλοκαίρι στην EON!

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιουνίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.

