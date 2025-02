Μαρία Μπεκατώρου: Οριστική αναβολή για τη βραδινή της εκπομπή

Τη Μαρία Μπεκατώρου συνάντησε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος η Σοφία Ραυτοπούλου με την κάμερα του Breakfast@Star.

Η Μαρία Μπεκατώρου είναι πολύ ευχαριστημένη με την παρουσίαση του The Chase στο Mega

Η παρουσιάστρια του The Chase δήλωσε ευτυχισμένη με το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει στο Mega, ενώ σχολίασε και τη νυχτερινή του εκδοχή, το Beat the Chaser, που είχε ανακοινωθεί στην αρχή της σεζόν. «Δε γνωρίζω τι θα γίνει με το Beat the Chaser. Θα ήθελα να το παρουσιάσω» είπε, ενώ ξεκαθάρισε ότι θέλει να παραμείνει στην απογευματινή ζώνη. «Μακάρι να παρουσιάσω ένα σόου. Ανήκω στην απογευματινή ζώνη και μετά... », προσθέσε με χαμόγελο.

«Δε με στεναχωρεί ποτέ τίποτα! Τα πράγματα έχουν συγκεκριμένη ροή, πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένο τρόπο», δήλωσε η Μαρία Μπεκατώρου.

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης είχε το δικό του ρεπορτάζ για το σόου του Mega, που φαίνεται ότι έχει μπει... στον πάγο και δε θα δούμε πολύ σύντομα. Αυτήν τη στιγμή τα στελέχη του καναλιού, σκέφτονται να εντάξουν τη βραδινή εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος, η Μαρία Μπεκατώρου έχει ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή, ενώ το συμβόλαιό της έχει διάρκεια και τον επόμενο χρόνο

