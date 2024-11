Ανατροπή: Γνωστή παρουσιάστρια με νέα εκπομπή στο β΄μισό της σεζόν

«Συζητάω με το Mega για ένα ακόμη βραδινό παιχνίδι για το β' μισό της σεζόν», αποκάλυψε η Μαρία Μπεκατώρου σε δηλώσεις που παραχώρησε αποκλειστικά στην κάμερα του Breakfast@Star.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της εκπομπής Αλέξανδρος Κατσαρίδης μετέφερε στον αέρα τα σχέδια του τηλεοπτικού σταθμού για την παρουσιάστρια:

«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στο β' μισό της σεζόν να δούμε το Beat the Cheasers, το special edition του The Chase. Αυτό που είπε η Μαρία Μπεκατώρου όμως, είναι κάτι άλλο. Ψάχνοντας λοιπόν εγώ θεώρησα ότι μιλάμε για το One Question, αλλά έμαθα πως μπαίνει στο συρτάρι και ότι δε θα το δούμε ούτε στο β΄μισό της σεζόν. Αυτό που αναφέρει λοιπόν η Μαρία Μπεκατώρου είναι ένα νέο format που εξετάζει το Mega να προσθέσει στο πρόγραμμά του, νομίζω ότι είναι πολύ γρηγορο να το δούμε στο β' μισό, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες μάλλον πάμε για τη νέα σεζόν από Οκτώβρη», τόνισε.

