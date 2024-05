Eurovision 2024: Η Ολλανδία δε θα εμφανιστεί στο Jury Show του Τελικού

Σάλος έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες με την πρόβα του Joost Klein που δεν πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 10/5, εξαιτίας «ενός ανεξήγητου περιστατικού».



Ο Ολλανδός τραγουδιστής έχασε τη θέση του στην προτελευταία πρόβα του σόου στο Μάλμε της Σουηδίας, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση κατά σειρά εμφάνισης.

Η έκτακτη σύσκεψη της EBU βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποφασίσει για τη συμμετοχή της Ολλανδίας στη Eurovision.



«Η έρευνα για το περιστατικό με τον Ολλανδό καλλιτέχνη στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision συνεχίζεται ακόμη. Γίνονται επίσης συζητήσεις μεταξύ της EBU και του AVROTROS, του ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η EBU αποφάσισε ότι ο Joost Klein δεν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης Dress Rehearshal του διαγωνισμού στην οποία ψηφίζει η κριτική επιτροπή από τις 37 χώρες. Αντ' αυτού θα χρησιμοποιηθεί η εμφάνισή του από τον Ημιτελικό 2», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της EBU.

