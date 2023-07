Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Υπήρξε μία αναβολή στον γάμο μας, θα γίνει όμως»

Όσα είπε η Γιώτα Τσιμπρικίδου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Yes»

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου, η «φωνή» του Star Channel επί 18 χρόνια, μίλησε για τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και αποκάλυψε πως ετοιμάζεται να παντρευτεί τον σύντροφό της!

«Είμαι 18 χρόνια η φωνή του Star Channel. Στην τηλεόραση μπήκα πολύ μικρή, μπήκα ταυτόχρονα με τη σχολή δημοσιογραφίας. Ηθικός αυτουργός σε αυτό ήταν συνδυαστικά, ο Νίκος Μαστοράκης και ο Σταμάτης Μαλέλης», ανέφερε αρχικά η Γιώτα Τσιμπρικίδου στην εκπομπή «Καλοκαίρι Yes».

«Όταν μπήκε το Star στη ζωή μου, οι εκφωνήσεις και τα trailers, δεν ένιωσα την ανάγκη να κάνω κάτι άλλο. Μπορεί και η τηλεόραση να μην ένιωσε την ανάγκη να με… συναντήσει» πρόσθεσε η γνωστή εκφωνήτρια.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου είχε κάνει μια «ανεπίσημη» πρόβα νυφικού συμμετέχοντας στο "Yes I Do Catwalk by System Professional", τον Μάιο του 2022/ NDP

Αποκάλυψε μάλιστα πως της έχει γίνει πρόταση να συμμετάσχει σε σόου τραγουδιού αλλά όπως είπε: «τους εξήγησα ότι η φωνή είναι μόνο για τα διαφημιστικά, είμαι παράφωνη… δεν πατάω τις νότες, τις σέβομαι».

Η πρόταση γάμου, η αναβολή και το μονόπετρο… που ξεχνά στο κομοδίνο

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε όμως και για την προσωπική της ζωή. Όπως αποκάλυψε ο γάμος της αναβλήθηκε λόγω δουλειάς, αλλά θα γίνει. «Τα τελευταία χρόνια είμαι σε μία σχέση πολύ συγκεκριμένη, δεν κρύβω κάτι, δε διαλαλώ και κάτι. Με το καλό να γίνει ο γάμος και να ρθείτε στον γάμο», αποκάλυψε.

«Έχει γίνει η πρόταση και φοράω και το δαχτυλίδι, όταν δεν τον ξεχνάω καμιά φορά στο κομοδίνο», είπε η Γιώτα Τσιμπρικίδου.

