Το φινάλε της Σκορδά: «Έζησα την πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου...»

Αυλαία έριξε και η εκπομπή της Φαίης Σκορδά «Πρωινό μας», το πρωί της Παρασκευής για φέτος!

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό κάνοντας τον δικό της απολογισμό:

«Θέλω λίγο τα παιδιά ελάτε μέσα λίγο παρακαλώ. Ελάτε μέσα στην ωραία μας παρέα, μπείτε όλοι δυναμώστε την μουσική μέχρι να ρθούνε παρακαλώ. Θέλω να κλείσουμε ξανά με ένα μεγάλο ευχαριστώ και εύχομαι να μην ξεχάσαμε κάποιον καθόλη την διάρκεια της εκπομπής. Καλό καλοκαίρι σε όλους, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και θέλω να κλείσουμε με κάτι πολύ πολύ σημαντικό, να ευχαριστήσω όλους σας για αυτό, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ΣΚΑΙ και φέτος κρατάω αυτή τη στιγμή να είναι η πιο σημαντική στην καριέρα μου, την οποία έζησα εδώ στον ΣΚΑΙ και έχει να κάνει με την ημέρα που αφιερώσαμε όλοι μαζί στο Make a Wish. Θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται μόνο για τον τηλεοπτικό χρόνο αλλά έχουνε και ουσία. Ευχαριστώ πολύ το Make a Wish για αυτή την συνεργασία και θέλω να κλείσουμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν μαζί μας και σε εσάς που ήσασταν δίπλα στο Make a Wish, δίπλα στο Πρωινό μας, δίπλα στα παιδιά που κάποιες ευχές τους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και κάποιες άλλες σιγά σιγά προχωρούν προς την υλοποίηση τους. Με αυτό το βίντεο θέλω να κλείσουμε γιατί για εμένα ήταν το πιο σημαντικό και συμμετείχατε όλοι, κυρίως εσείς από το σπίτι και δεν ήταν μόνο λόγια είναι πράξεις. Καλό καλοκαίρι, αφιερωμένο αυτό το βίντεο σε όλους εσάς, πολλά φιλιά», είπε η Φαίη Σκορδά.

