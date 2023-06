Τελικός MasterChef 2023: Backstage στιγμιότυπα από το πλατό!

Οι αποκλειστικές δηλώσεις της Μαρίας Μπέη στο star.gr αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη της

Ο μεγάλος τελικός του MasterChef 2023 πραγματοποιήθηκε χθες (Τετάρτη 14/6) με την 25χρονη Μαρία Μπέη να είναι η μεγάλη νικήτρια και να κερδίζει τον τίτλο της MasterChef 2023, το τρόπαιο και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Η Μαρία Μπέη περίμενε τρία χρόνια για αυτή τη στιγμή και επέστρεψε στο MasterChef για να το κατακτήσει! Δεν υπήρχε τίποτα και κανείς που θα μπορούσε να την κάνει να παρατήσει την προσπάθεια. Με χαρά, κέφι, χαμόγελο αλλά και προσήλωση στο στόχο, ύστερα από έναν συναρπαστικό μαγειρικό μαραθώνιο δοκιμασιών, όπου διακρίθηκε αρκετές φορές ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα, αναδείχθηκε νικήτρια!

Οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, έβαλαν, όπως χιουμοριστικά σχολίασε ο Πάνος Ιωαννίδης, τα «καλά τους» και μαζί με τον κατάμεστο εξώστη, από παίκτες της φετινής σεζόν, φίλους και συγγενείς, που ήταν εκεί για να υποστηρίξουν και να εμψυχώσουν τους δύο φιναλίστ, υποδέχτηκαν με ένα θερμό χειροκρότημα τη Μαρία και τον Νίκο, οι οποίοι μπήκαν στην κουζίνα του MasterChef αγκαλιασμένοι κα χαμογελαστοί, για να απολαύσουν την τελευταία και ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία του φετινού διαγωνισμού.

Στην 5η και τελική δοκιμασία, οι δύο φιναλίστ κλήθηκαν να αντιγράψουν ένα πιάτο-«έργο τέχνης» από έναν υψηλό καλεσμένο, τον σπουδαίο Ισπανό chef Quique Dacosta, έναν ζωντανό θρύλο της παγκόσμιας γαστρονομίας, που μετρά δώδεκα εστιατόρια με συνολικά επτά αστέρια Michelin. Η ισπανική κυβέρνηση μάλιστα, του έχει απονείμει Χρυσό Μετάλλιο για τη συνεισφορά του στις Καλές Τέχνες. Ο chef Dacosta, τίμησε, με την παρουσία του, τον φετινό τελικό του MasterChef 2023.

Η αποκάλυψη του πιάτου άφησε άφωνους τη Μαρία και τον Νίκο, ενώ όταν δοκίμασαν τη δημιουργία του chef, η Μαρία το χαρακτήρισε «πεντανόστιμο» και ο Νίκος «τέλειο»! Οι δύο φιναλίστ είχαν στη διάθεσή τους 180 λεπτά για να ολοκληρώσουν επιτυχημένα την προσπάθειά τους. Λίγο πριν πάρουν τις θέσεις τους στην κουζίνα για την τελική μονομαχία του MasterChef 2023, ο Σωτήρης Κοντιζάς τους προέτρεψε να χαρούν, να απολαύσουν και να ζήσουν την εμπειρία ενώ ο Quique Dacosta τους ευχήθηκε καλή τύχη, σημειώνοντας πως είναι σίγουρος ότι με τις γνώσεις που έχουν πάρει από το MasterChef θα τα καταφέρουν με τις παρασκευές, που δεν είναι εύκολες αλλά ένας τελικός δεν αξίζει τίποτα λιγότερο από αυτό.

Νίκος και Μαρία

Οι δύο φιναλίστ ολοκλήρωσαν την τιτάνια προσπάθειά τους με μια αγκαλιά ανακούφισης και συγκίνησης, ύστερα από τρεις ώρες αγωνίας και έντασης, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους αγαπημένους τους, που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα, δίνοντας τους δύναμη και θετική ενέργεια.

Οι τρεις chef κριτές βρέθηκαν για τελευταία φορά, φέτος, στο εστιατόριο του MasterChef 2023 μαζί με τον καλεσμένο τους chef Quique Dacosta, ο οποίος δοκίμασε τις προσπάθειες της Μαρίας και του Νίκου και δήλωσε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα στα πιάτα τους, σφραγίζοντας τον φάκελο με τη βαθμολογία του.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος έγινε σε ζωντανή μετάδοση, λίγο μετά τις 23:00, με τον Σωτήρη Κοντιζά, τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο να υποδέχονται το τηλεοπτικό κοινό και να ευχαριστούν όλους τους υποψήφιους. Ήταν ένα ακόμα αξέχαστο μαγειρικό ταξίδι στην κουζίνα του MasterChef 2023, που κράτησε 5,5 μήνες, με 37 καλεσμένους chef, 84 δοκιμασίες, σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, ενώ οι δύο πρωταγωνιστές της βραδιάς, Μαρία και Νίκος μαγείρεψαν συνολικά 46 και 50 ώρες, αντίστοιχα!

Η Μαρία με τον σύντροφό της, Δημήτρη Μπέλλο

Ο Πάνος Ιωαννίδης, συνέχισε την «παράδοση» και ήταν αυτός που άνοιξε και φέτος το σφραγισμένο κουτί με τους τέσσερις φακέλους, που περιείχαν τις βαθμολογίες των φιναλίστ από τις δοκιμασίες, γνωρίζοντας ήδη ότι η Μαρία είχε ένα μικρό προβάδισμα με 9 βαθμούς έναντι του Νίκου, που είχε 8 βαθμούς.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε τη βαθμολογία του 1ου φακέλου από την πρώτη δοκιμασία της Κρήτης με αντιγραφή πιάτου από τον chef Amaury Bouhours, με τη Μαρία να λαμβάνει 8 βαθμούς και τον Νίκο 9.

Ο Πάνος Ιωαννίδης πήρε τη σκυτάλη και ανακοίνωσε τη βαθμολογία του 2ου φακέλου, από τη δεύτερη δοκιμασία στην Κρήτη με τοπικά προϊόντα. Η Μαρία έλαβε 9 βαθμούς και ο Νίκος 8 .

Τη βαθμολογία του 3ου φακέλου με τη δοκιμασία του τελευταίου menu, ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τη Μαρία να λαμβάνει 7 βαθμούς και τον Νίκο 8.

Σε αυτό το σημείο, η βραδιά έγινε «ντέρμπι» καθώς η Μαρία και ο Νίκος ισοβαθμούσαν .με 33 βαθμούς ο καθένας.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοίνωσε τη βαθμολογία του 4ου φακέλου, που περιείχε τη βαθμολογία του chef Quique Dacosta. Εκεί, η Μαρία πήρε 8 βαθμούς και ο Νίκος 7.

Έτσι, η Μαρία Μπέη συγκέντρωσε συνολικά 41 βαθμούς έναντι του Νίκου Τράκα, που είχε 40 και ανακηρύσσεται νικήτρια του MasterChef 2023!

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η Μαρία ξέσπασε σε κλάματα και «χάθηκε» στις αγκαλιές των συμπαικτών της, του αγαπημένου της Δημήτρη Μπέλλου, των γονιών και των αδελφών της. Ο Πάνος Ιωαννίδης έδωσε το τρόπαιο στην άξια νικήτρια και εκείνη τον αγκάλιασε εκφράζοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα. Οι επόμενες αγκαλιές της Μαρίας ανήκαν στον Σωτήρη Κοντιζά και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο ενώ δήλωσε συγκινημένη «Ήταν καλύτερο από ό,τι φανταζόμουν»!

Κλείνοντας τη βραδιά και αποχαιρετώντας το MasterChef 2023, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για το ανανεωμένο MasterChef 2024 λέγοντας χαρακτηριστικά «Έρχεται MasterChef 8 και δεν υπάρχει περίπτωση να είστε έτοιμοι για αυτό που έχουμε ετοιμάσει και σχεδιάσει, οι συμμετοχές άνοιξαν!».

Το trailer συμμετοχών για το MasterChef 2024 βρίσκεται ήδη στον τηλεοπτικό αέρα του Star, προτρέποντας όσους έχουν το πάθος, όσους θέλουν να ζήσουν το όνειρο, όσους έχουν ξεκάθαρο στόχο, όσους πιστεύουν στις μαγειρικές τους ικανότητες να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του MasterChef, που απλά δεν περιγράφεται με λόγια!

Στοιχεία Τηλεθέασης

Ο τελικός του MasterChef 2023 σημείωσε ποσοστό τηλεθέασης 19,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 και ήρθε πρώτος στη ζώνη του. Επιπλέον σημείωσε μερίδιο 47,1% σε επιμέρους κοινό (γυναίκες 18-24).

Τη βραδιά παρακολουθήσαν για έστω ένα λεπτό περίπου 1.835.242 εκατομμύρια άτομα (κάλυψη/σύνολο κοινού).

Σε τέταρτο έφτασε σε ποσοστό 86,3% σε επιμέρους κοινό (γυναίκες 18-24).

Social media

Τα social media posts του τελικού του MasterChef 2023 εμφανίστηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια φορές με το κοινό να βλέπει τα video 770.000 φορές!

Το περιεχόμενο ενθουσίασε το κοινό, με exciting backstage αλλά και onstage content, το οποίο δημιουργήθηκε on-the-spot, την ώρα της ζωντανής αναμετάδοσης του τελικού!

Το Live streaming σε TikTok και Instagram εκτόξευσε τη διάδραση και τον ενθουσιώδη σχολιασμό του κοινού για τον νικητή της προτίμησής τους.

On the spot, αμέσως μετά την ανακοίνωση, δημιουργήσαμε TikTok με τη μεγάλη νικήτρια Μαρία Μπέη, με ένα από τα πιο viral tiktok sounds, enjoy here:

