Eurovision 2023: Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού η Loreen για τη Σουηδία!

Δείτε το βίντεο από τη μεγάλη στιγμή του τελικού της Eurovision 2023

Τα προγνωστικά επιβεβαίωθηκαν και μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2023 στέφθηκε η Σουηδία με τη Loreen και το τραγούδι Tattoo.

Eurovision 2023: Η Loreen με τους Kalush Orchestra και το μεγάλο βραβείο! /Φωτογραφία/AP Photo/Martin Meissner

Η σουηδικη συμμετοχή κατέκτησε την πρώτη θέση της Eurovision με συνολικά 583 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Φινλανδία με 526 βαθμούς. Τρίτο βγήκε το Ισραήλ, τέταρτη η Ιταλία, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε η Νορβηγία.

Έντεκα χρόνια μετά την πρώτη της νίκη με το Euphoria, η Loreen επέστρεψε δυναμικά με το Tattoo, με τη σουηδική αποστολή να βρίσκεται από την αρχή στις πρώτες θέσεις.

Eurovision 2023: Η Loreen στη σκηνή αμέσως μετά τη νίκη της! /Φωτογραφία/AP Photo/Martin Meissner

Eurovision 2023: Η μαροκινής καταγωγής Σουηδέζα τραγουδίστρια κέρδισε την ψήφο των επιτροπών αλλά και του κοινού /Φωτογραφία/AP Photo/Martin Meissner

Η Loreen έγινε επίσημα η πρώτη γυναίκα που έχει κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό της Eurovision.

Στα 39 της χρόνια η Loreen κέρδισε για δεύτερη φορά την Eurovision! /Φωτογραφία/AP Photo/Martin Meissner

Eurovision 2023: Ο Andrew Lambrou με τη σημαία της Κύπρου στον μεγάλο τελικό /Φωτογραφία/AP Photo/Martin Meissner

Η Κύπρος βρέθηκε στη 12η θέση με 126 βαθμούς (68 από τις επιτροπές και 58 από το televoting).

Η λίστα με τις βαθμολογίες των 26 χωρών

1. Σουηδία: Loreen – Tattoo /583 βαθμοί

2. Φινλανδία: Käärijä – Cha Cha Cha /526 βαθμοί

3. Ισραήλ: Noa Kirel – Unicorn /362 βαθμοί

4. Ιταλία: Marco Mengoni - Due vite /350 βαθμοί

5. Νορβηγία: Alessandra – Queen of Kings /268 βαθμοί

6. Ουκρανία: Tvorchi - Heart of Steel /243 βαθμοί

7. Βέλγιο: Gustaph – Because of You /182 βαθμοί

8. Εσθονία: Alika – Bridges /168 βαθμοί

9. Αυστραλία: Voyager – Promise /151 βαθμοί

10. Τσεχία: Vesna – My Sister’s Crown /129 βαθμοί

11. Λιθουανία: Monika Linkytė – Stay /127 βαθμοί

12. Κύπρος: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart /126 βαθμοί

13. Κροατία: Let 3 – Mama ŠČ! /123 βαθμοί

14. Αρμενία: Brunette – Future Lover /122 βαθμοί

15. Αυστρία: Teya & Salena – Who the Hell is Edgar? /120 βαθμοί

16. Γαλλία La Zarra - Évidemment /104 βαθμοί

17. Ισπανία: Blanca Paloma - Eaea /100 βαθμοί

18. Μολδαβία: Pasha Parfeni – Soarele şi Luna /96 βαθμοί

19. Πολωνία: Blanka – Solo /93 βαθμοί

20. Ελβετία: Remo Forrer – Watergun /92 βαθμοί

21. Σλοβενία: Joker Out – Carpe Diem /78 βαθμοί

22. Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi – Duje /76 βαθμοί

23. Πορτογαλία: Mimicat – Ai Coração /59 βαθμοί

24. Σερβία: Luke Black – Samo Mi Se Spava /30 βαθμοί

25. Ηνωμένο Βασίλειο: Mae Muller - I Wrote A Song/24 βαθμοί

26. Γερμανία: Lord Of The Lost - Blood & Glitter/18 βαθμοί

