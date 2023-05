Eurovision 2023: Η σειρά που θα εμφανιστούν οι χώρες στον μεγάλο τελικό

Οι δύο ημιτελικοί της Eurovision ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, ενώ ο μεγάλος τελικός απέχει μόλις λίγες ώρες.

20 χώρες κατάφεραν να προκριθούν στον μεγάλο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου, με τις λεγόμενες big five (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία & Ισπανια) να πηγαίνουν απευθείας, όπως κι η περσινή νικήτρια, Ουκρανία.

Η ελληνική συμμετοχή με τον Victor Vernicos και το What They Say δεν κατάφερε ωστόσο, να κατακτήσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του διαγωνισμού. Από την άλλη, η Κύπρος με τον Andrew Lambrou προκρίθηκε στην επόμενη φάση, ενώ ο νεαρός τραγουδιστής «έκλεψε» τις εντυπώσεις όχι μόνο με την ερμηνεία, αλλά και την εμφάνισή του.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής ανακοινώθηκε από την EBU η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό της Eurovision.

Τη μεγάλη βραδιά θα ανοίξει η Αυστρία, ενώ τελευταίο στη σκηνή του διαγωνισμού θα ανέβει το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος διαγωνίζεται στην έβδομη θέση.

Η πλήρης λίστα

1. Αυστρία

2. Πορτογαλία

3. Ελβετία

4. Πολωνία

5. Σερβία

6. Γαλλία

7. Κύπρος

8. Ισπανία

9. Σουηδία

10. Αλβανία

11. Ιταλία

12. Εσθονία

13. Φινλανδία

14. Τσεχία

15. Αυστραλία

16. Βέλγιο

17. Αρμενία

18. Μολδαβία

19. Ουκρανία

20. Νορβηγία

21. Γερμανία

22. Λιθουανία

23. Ισραήλ

24. Σλοβενία

25. Κροατία

26. Ηνωμένο Βασίλειο

