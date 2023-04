Οικογενειακοί Δεσμοί: Tαινία με τον Κέβιν Κόστνερ σε Α' Τηλεοπτική Προβολή

Δείτε το trailer της ταινίας Οικογενειακοί Δεσμοί

Δείτε τη δραματική ταινία, Οικογενειακοί Δεσμοί (Let him go) την Τετάρτη 5 Απριλίου στις 21:00 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Ο Τζορτζ Μπλάκλετζ, ένας συνταξιούχος σερίφης κι η σύζυγός του, Μάργκαρετ, πενθούν τον αδικοχαμένο τους γιο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο, ύστερα από ένα ατύχημα με άλογο. Λίγα χρόνια μετά το τραγικό συμβάν, το βάρος που κουβαλάνε οι κεντρικοί ήρωες θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η χήρα του γιου τους αποφασίζει ξαφνικά να φύγει μέσα στη νύχτα, ακολουθώντας τον νέο της σύζυγο, χωρίς να δώσει εξηγήσεις, παίρνοντας μάλιστα μαζί της και τον εγγονό τους. Οι ενδείξεις γύρω από την αναπάντεχη φυγή του νεαρού ζευγαριού κάνουν την κατάσταση να φαίνεται εξαιρετικά ύποπτη και να μη μοιάζει καθόλου με αυθόρμητη πράξη ρομαντισμού. Ο πατριός του εγγονού του Τζορτζ και της Μάργκαρετ, είναι βαθιά προσκολλημένος με τη μυστηριώδη οικογένειά του, η οποία κατοικεί στη Βόρεια Ντακότα και ζει υπό άγνωστες συνθήκες.

Αυτή η ανεξήγητη μυστικότητα γύρω από την άγνωστη οικογένεια και μερικές υποψίες ενδοοικογενειακής βίας, θα αναγκάσουν τον Τζορτζ και τη Μάργκαρετ να αφήσουν την ασφάλεια του σπιτιού τους στα βουνά της Μοντάνα και να ξεκινήσουν την αναζήτηση του εγγονού τους, ως χρέος απέναντι στον εκλιπόντα, αλλά και σαν ύστατη πράξη αγάπης μεταξύ τους. Ενώ το πένθος της απώλειας δεν έχει ακόμη καταλαγιάσει, αυτή η αναζήτηση θα τους φέρει αντιμέτωπους με ένα μεγάλο μυστικό και θα τους οδηγήσει στο κατώφλι της επικίνδυνης οικογένειας, που ζει μακριά από τον πολιτισμό και υπακούει στη μητριαρχική φιγούρα της Μπλανς Γουίμποϊ, η οποία θα τους αναγκάσει να δώσουν μάχη για τη ζωή τους...

Σκηνοθεσία: Τόμας Μπεζούκα

Παίζουν: Ντάιαν Λέιν, Κέβιν Κόστνερ, Λέσλι Μάνβιλ, Κάιλι Κάρτερ

