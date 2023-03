Τραγούδια που ακούσαμε σε ταινίες και σειρές και λατρέψαμε!

«Μουσική ή κινηματογράφος»; Στην άσκοπη ερώτηση που τυχόν θα σου τεθεί, απαντάς «και τα δύο». Βάζεις μέσα και σειρές και συναυλίες και είσαι μια χαρά, δικός μας άνθρωπος!

Αναζητήσαμε και βρήκαμε πολλές σκηνές από ταινίες και αγαπημένες μας σειρές οι οποίες... άλλαξαν επίπεδο χάρις στο τραγούδι που ακούγονται σε αυτές.

Αφορμή τα δεκάδες μεγάλα ονόματα που θα εμφανιστούν το καλοκαίρι στο Release Athens 2023, το οποίο επιστρέφει ακόμα πιο εντυπωσιακό και πολυσυλλεκτικό.

Θυμηθείτε μαζί μας μερικές που σίγουρα ξέρετε και άλλες που ίσως σας διέφυγαν.

Interpol - "Untitled" - Φιλαράκια

Στο τελευταίο επεισόδιο της πιο αγαπημένης σειράς ever, ο Τζόι επιστρέφει στο δωμάτιο της Ρέιτσελ για να την φιλήσει για πρώτη φορά. Ολοι (;) πιαστήκαμε απροετoίμαστοι και ακόμα περισσότερο οι οπαδοί των Interpol, ακούγοντας το εναρκτήριο τραγούδι του κλασικού δίσκου τους "Turn on the bright lights"!



Echo and the Bunnymen - "The Killing Moon" - Donnie Darko



Από το 2001 η ταινία που θα μας συστήσει τον Τζέικ Τζίλενχαλ, ολοένα και μεγαλώνει το πιστό κοινό της. Μια καθηλωτική "σπαζοκεφαλιά" που γνώρισε σε νέους ανθρώπους το αριστούργημα που έλειπε από τη ζωή τους. Το ανυπέρβλητο "The Killing Moon" με το οποίο ξεκινά η ταινία.

Arctic Monkeys - "Do I Wanna Know" - Peaky Blinders



Η σειρά με τις ιστορίες της οικογένειας του Τόμας Σέλμπι έγινε γνωστή -και- για τη χρήση σύγχρονων rock τραγουδιών. Οι Arctic Monkeys ακούγονται δεκάδες φορές στις έξι σεζόν, επιλέξαμε μια χαρακτηριστική στιγμή. By the order of Alex Turner!

Siouxsie And The Banshees - "Face To Face" - Batman Returns"



Ενα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για ταινία, και συγκεκριμένα στην καλύτερη για τον Σκοτεινό Ιππότη. Σε έναν δίκαιο κόσμο η Siouxsie και οι Banshees θα είχαν, εκτός από την αγάπη μας, και το Οσκαρ τραγουδιού.





Aπό εδώ ακούστε ολόκληρο το τραγούδι και απολαύστε το νιαούρισμα της Siouxsie στο 2.14, που όπως είπε ο σκηνοθέτης Tim Burton ήταν η μόνη που μπορούσε να το πετύχει τόσο αυθεντικά.

Κ. Βήτα (Στέρεο Νόβα) - "Τυχερό Αστέρι" - Maestro

Στο όγδοο επεισόδιο της σειράς "Maestro" του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ο χαρακτήρας του Ορέστη Χαλκιά, ερμήνευσε το τραγούδι, συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κέρκυρας.

"Πριν 23 χρόνια σχεδόν έγραψα το "Τυχερό Αστέρι", μπαίνοντας σ' ένα ταξί από Πανεπιστημίου για Περιστέρι. Έγραψα τα λόγια σ' ένα πακέτο τσιγάρα που είχα πάνω μου" έγραψε ο Κωνσταντίνος Βήτα, σε ανάρτηση στο Facebook. Ερμηνεύθηκε από τον Γιάννη Παλαμίδα το 2000 για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης «Angel Baby», η οποία ανέβηκε, τη σεζόν 2000 - 2001.

M83 - "Outro" - The Gambler



Βλέποντας την παρακάτω σκηνή ίσως θεωρήσετε πως η ταινία με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ είναι καταπληκτική, αλλά πιστέψτε μας, δεν είναι.

Απλά, η δύναμη ενός από τα καλύτερα τραγούδια των Μ83, απογειώνει τη συγκεκριμένη σκηνή.

«Πανέμορφο, προκαλεί συναισθήματα ευφορίας, λύπης και νοσταλγίας την ίδια στιγμή» γράφτηκε για το "Outro" το οποίο την προηγούμενη δεκαετία, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον σε σειρές, ταινίες, trailers και διαφημίσεις!

Wu-Tang Clan "C.R.E.A.M." - Ozark

Πιθανότητα οι δημιουργοί της εξαιρετικής σειράς να σκέφτηκαν «πως μπορούμε να κάνουμε την Ruth ακόμα πιο cool;» Και αποφάσισαν ο χαρακτήρας της Julia Garner να ακούει Wu!

Prodigy - "Smack my Bitch up" - Charlie's angels

Πολλές φορές το ξυλίκι δεν χρειάζεται να είναι υπερβίαιο, αλλά απλά διασκεδαστικό. Οταν έχεις και Cameron Diaz, Drew Barrymore και Lucy Liu να "πετάνε" με υπόκρουση Prodigy, όλα είναι ιδανικά.





