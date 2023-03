Citadel: Ακυρώθηκε η προβολή του trailer - Έδειχνε σιδηροδρομικό ατύχημα

Βίντεο για την τραγωδία στα Τέμπη από το δελτίο του Star

Χθες, Τετάρτη 1 Μαρτίου, αναμενόταν να κυκλοφορήσει το trailer της σειράς «Citadel» αλλά η Amazon αποφάσισε να καθυστερήσει την προβολή του εξαιτίας του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη, από τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Συγκεκριμένα, το trailer της κατασκοπευτικής σειράς θα περιελάμβανε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και το Amazon Prime Video αποφάσισε να σεβαστεί την πολύνεκρη τραγωδία της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το Variery, η streaming υπηρεσία του Αmazon, έστειλε το πρωί της Τετάρτης, την εξής ανακοίνωση στους δημοσιογράφους: «Από σεβασμό προς τη διεθνή μας κοινότητα και λόγω των χθεσινών καταστροφικών έκτακτων ειδήσεων από την Ελλάδα, αναβάλλουμε με σεβασμό την κοινοποίηση του επίσημου τρέιλερ του Citadel».

Η Amazon πρόσθεσε πως θα οριστεί νέα ημερομηνία για το trailer τις επόμενες ημέρες.

“Out of respect for our international community & due to yesterday devastating news from Greece, we’re respectfully holding on sharing the official trailer for #Citadel. Will share a new trailer launch date in the coming days. The trailer is believed to feature a train accident” https://t.co/2fYifON5d6