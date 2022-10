Πέθανε ραδιοφωνικός παραγωγός την ώρα που έκανε εκπομπή

Σαν «κεραυνός εν αιθρία» έπεσε η είδηση του θανάτου ενός ραδιοφωνικού παραγωγού στη Βρετανία. Ο Tim Gough πέθανε ενώ παρουσίαζε το πρωινό του show, στο GenX Radio.

Ο 55χρονος άνδρας ήταν μια ώρα στον ραδιοφωνικό «αέρα» όταν η μουσική σταμάτησε ξαφνικά στα μισά ενός τραγουδιού.

Η μουσική συνεχίστηκε λίγα λεπτά αργότερα, αλλά ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν επέστρεψε στο show.

Ο άτυχος άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή και λίγα λεπτά κατέληξε. Το GenX Radio δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την είδηση του θανάτου του: «Συντετριμμένοι σας ενημερώνουμε ότι ο αγαπημένος μας φίλος και παρουσιαστής του πρωινού Tim Gough πέθανε σήμερα, ενώ παρουσίαζε το πρόγραμμά του. Στέλνουμε την αγάπη μας για την οικογένειά του, τον γιο, την αδερφή, τον αδερφό και τη μαμά του. Ο Tim έκανε αυτό που του άρεσε. Ήταν 55 ετών».

It is with the heaviest of hearts that I have to inform you, our dear friend and breakfast host Tim Gough passed away this morning whilst presenting his program.

Our love to his family, son, sister, brother and mum.

Tim was doing what he loved. He was 55 years old.

RIB buddy. x