Βραβεία Emmy 2022: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές

Δείτε διάφορες φωτογραφίες από τη μεγάλη βραδιά των Emmy 2022

Ανακοινώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Λος Άντζελες οι νικητές των βραβείων Emmy, της μεγαλύτερης γιορτής για την αμερικανική τηλεόραση. Ο θεσμός βραβεύει τις σειρές και τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Kenan Thompson /Φωτογραφία AP Images

Η 74η απονομή πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Theatre του Λος Αντζελες, με παρουσιαστή τον Kenan Thompson.

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς η Zendaya /Φωτογραφία AP Images

Η Αμερικανίδα Zendaya, η οποία υποδύεται μια έφηβη που είναι εθισμένη στα ναρκωτικά στο Euphoria της HBO, κέρδισε το βραβείο Emmy για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική τηλεοπτική σειρά.

Από την άλλη, ο Νοτιοκορεάτης Lee Jung-jae κέρδισε το βραβείο Emmy για τον καλύτερο ηθοποιό σε δραματική τηλεοπτική σειρά, για την ερμηνεία του στο Squid Game του Netflix. Μάλιστα, έγινε ο πρώτος νικητής αυτού του βραβείου για μη αγγλόφωνη ερμηνεία.

Αναλυτικά οι φετινοί νικητές των βραβείων Emmy

Καλύτερη Κωμωδία

Τed Lasso (Apple TV+)

Καλύτερο Δράμα

Διαδοχή (HBO)

Καλύτερη Περιορισμένη Σειρά

Ο Λευκός Λωτός (HBO)

Καλύτερη Ηθοποιός, Κωμωδία

Jean Smart , "Hacks"

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ο γνωστός ηθοποιός, Jason Sudeikis /Φωτογραφία AP Images

Καλύτερος Ηθοποιός, Κωμωδία

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Καλύτερη Ηθοποιός, Δράμα

Zendaya, Euphoria

Ο Νοτιοκορεάτης Lee Jung-jae κέρδισε βραβείο για το Squid Game /Φωτογραφία AP Images

Καλύτερος Ηθοποιός, Δράμα

Lee Jung-jae, Squid Game

Ένα ακόμα βραβείο για την Amanda Seyfried /Φωτογραφία AP Images

Καλύτερη Ηθοποιός, Περιορισμένη Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Amanda Seyfried, The Dropout

Καλύτερος Ηθοποιός, Περιορισμένης Σειράς ή Τηλεοπτικής Ταινίας

Μάικλ Κίτον, Ντόπες

Β' Γυναικείου Ρόλου, Κωμωδία

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Β' Ανδρικού Ρόλου, Κωμωδία

Μπρετ Γκόλντσταϊν, Ted Lasso

Βραβείο και για την 28χρονη ηθοποιό, Julia Garner /Φωτογραφία AP Images

Β' Γυναικείου Ρόλου, Δράμα

Julia Garner, Ozark

Β' Ανδρικού Ρόλου, Δράμα

Matthew Macfadyen, Succession

Β' γυναικείου ρόλου, περιορισμένη σειρά ή ταινία

Τζένιφερ Κούλιτζ, The White Lotus

Β' ηθοποιός, περιορισμένη σειρά ή ταινία

Murray Bartlett, The White Lotus

Variety Talk Series

Τελευταία εβδομάδα απόψε με τον Τζον Όλιβερ

Variety Sketch Series

Καλύτερο Reality

Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls

Η σεναριογράφος Quinta Brunson /Φωτογραφία AP Images

Σενάριο κωμικής σειράς

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Σενάριο δραματικής σειράς

Jesse Armstrong, Succession

Σενάριο περιορισμένης σειράς, ταινίας ή δράματος

Mike White, The White Lotus

Σκηνοθεσία κωμικής σειράς

MJ Delaney, Ted Lasso

Σκηνοθεσία δραματικής σειράς

Hwang Dong-hyuk, Squid Game

Σκηνοθεσία περιορισμένης σειράς ή ταινίας

Mike White, The White Lotus

Σειρά ντοκιμαντέρ

The Beatles: Get Back (Disney+)

Ντοκιμαντέρ ή πεζός λόγος

George Carlin's American Dream (HBO)

Ο John Oliver με τα δύο βραβεία του ανά χείρας /Φωτογραφία AP Images

Εξαιρετική γραφή για σειρά Variety

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Εξαιρετική γραφή για variety show

Jerrod Carmichael: Rothaniel

Variety show, προηχογραφημένο

Adele One Night Only (CBS)

Variety Special (Live)

The Super Bowl LVI Halftime Show (NBC)

