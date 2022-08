«12 Χρόνια Σκλάβος» την Παρασκευή 26/8 στο Star

Λίγα χρόνια πριν τον αμερικανικό εμφύλιο, ο Νεοϋορκέζος Σόλομον Νόρθαπ ζει ως ελεύθερος Αμερικανός πολίτης. Παρότι καλλιεργημένος, οικογενειάρχης και ταλαντούχος μουσικός, ο Σόλομον έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα - το μαύρο χρώμα του δέρματός του.

Η μοίρα του επιφυλάσσει μια απρόβλεπτη ανατροπή όταν ο Σόλομον απάγεται και πωλείται ως σκλάβος στο Νότο, αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά τη βιαιότητα μιας οπισθοδρομικής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας, που παίρνει σάρκα και οστά στο πρόσωπο του σκληρού, δυνάστη ιδιοκτήτη σκλάβων, που πλέον του ανήκει. Διατηρώντας την πίστη του στην ανθρωπιά και την καλοσύνη του κόσμου αλλά και τη ζωή, ο Σόλομον δεν χάνει ποτέ την ελπίδα και το κουράγιο του για δικαιοσύνη. Παρόλο, που η μοίρα του μοιάζει απόλυτα καταδικασμένη, ο ίδιος κοιμάται και ξυπνά αναζητώντας το άρωμα της χαμένης ελευθερίας.

Μέσα από την ευτυχή συγκυρία της γνωριμίας του με έναν Καναδό, που τάσσεται κατά της δουλείας, καταφέρνει όχι μόνο να επιζήσει μέσα σ’ αυτή τη δωδεκαετή κόλαση, αλλά να βγει αλώβητος από την απίστευτη αυτή δοκιμασία, διατηρώντας, στο ακέραιο, το ήθος και την αξιοπρέπειά του…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στιβ Μακουίν

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τσιούιτελ Ιτζίοφορ, Μπραντ Πιτ, Μπένεκτιτ Κάμπερμπατς, Μάικλ Φασμπέντερ, Πολ Ντάνο, Πολ Τζιαμάτι, Σάρα Πόλσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Αντεπέρο Ονούγιε

Η ταινία βασίζεται στην ομώνυμη αυτοβιογραφία, που έγραψε ο Σόλομον Νόρθαπ το 1853 και τη διασκευή υπογράφει ο Τζον Ρίντλεϊ.

Η ταινία απέσπασε 3 βραβεία Οσκαρ στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία», «B' Γυναικείου Ρόλου - Λουπίτα Νιόνγκο», «Καλυτέρου Προσαρμοσμένου Σενάριου - Τζον Ρίντλεϊ» ενώ ήταν υποψήφια σε 6 ακόμα κατηγορίες (Α’& Β’ Ανδρικού Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Ενδυματολογίας, Μοντάζ, Παραγωγής).

Στις «Χρυσές Σφαίρες» η ταινίας κέρδισε το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας» ενώ ήταν υποψήφια σε άλλες 5 κατηγορίες (Α’& Β’ Ανδρικού Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Μουσικής).

Στα βρετανικά κινηματογραφικά βραβεία BAFTA, η ταινία κέρδισε τα βραβεία «Καλύτερης Ταινίας» και «Α’ Ανδρικού Ρόλου - Τσιούιτελ Ιτζίοφορ» ενώ ήταν υποψήφια για βραβείο σε 8 κατηγορίες (Μουσικής, Διασκευασμένου Σεναρίου, Β’ Ανδρικού Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Μοντάζ, Παραγωγής, Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Φωτογραφίας).

Η ταινία «12 Χρόνια Σκλάβος» είναι:

- η πρώτη ταινία από έναν μαύρο σκηνοθέτη, που κερδίζει Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας»

- η δεύτερη ταινία στη σειρά, μετά την «Επιχείρηση Αργώ», που κερδίζει Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας» και «Καλύτερου Σεναρίου» χωρίς να κερδίζει και το βραβείο «Καλύτερης Σκηνοθεσίας»

- η πέμπτη ταινία με αριθμό στον τίτλο, που κερδίζει το Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας» μετά από τις ταινίες «Συνέβη μια νύχτα – It happened one night ( 1934 )», «Στη Φωλιά του Κούκου – One flew over the cuckoo’s nest ( 1975 )» , «Ο Νονός 2 ( 1974 )», «Ο Γύρος του κόσμου σε 80 μέρες ( 1956 )»

- η δωδέκατη ταινία, που κέρδισε Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας» με μόνο τρία Όσκαρ, μια λίστα ταινιών που περιλαμβάνει τις ταινίες «Καζαμπλάνκα ( 1942 )», «Ο Καουμπόϊ του μεσονυχτίου ( 1969 )», «Ο Νονός ( 1972 )», «Ρόκι ( 1976 )» , «Crash ( 2004 )» και «Επιχείρηση Αργώ ( 2012 )» .

Ο σκηνοθέτης Στιβ Μακούιν είχε πολύ καιρό στο μυαλό του την ιδέα της συγγραφής ενός σεναρίου σχετικά με τη δουλεία, το οποίο θα αναφερόταν σε έναν μαύρο άνδρα, που είχε γεννηθεί ελεύθερος και αργότερα θα εξαναγκαζόταν να γίνει σκλάβος. Όταν η σύζυγός του βρήκε τη βιογραφία του Σόλομον Νόρθαπ και του την έδωσε, ο Μακούιν αποφάσισε να προσαρμόσει το βιβλίο.

Από τις 7 ταινίες, που είχε σκηνοθετήσει ο Στιβ Μακούιν μέχρι τον Ιούλιο του 2013, το «12 Χρόνια Σκλάβος» ήταν η πρώτη ταινία, που ο τίτλος της δεν αποτελούνταν από μία λέξη.

Στην αρχή ο Τσιούιτελ Ιτζίοφορ απέρριψε την προσφορά του Στιβ Μακόύιν για να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Σόλομον Νόρθαπ , αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να ξεπεράσει τον αρχικό φόβο του και να αναλάβει τον ρόλο, που σύμφωνα με τον Μακουίν, θα ήταν ο ρόλος της ζωής του.

Ο Μπραντ Πιτ δέχθηκε κριτική επειδή ανέλαβε ρόλο στην ταινία, δεδομένου ότι ήταν ένας από τους παραγωγούς.

Ο Μπραντ Πιτ υποστήριξε ότι δεν είχε επιμείνει να είναι στο καστ της ταινίας και ότι ήταν απλά πιο εύκολο να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την ταινία αν εκείνος λάμβανε μέρος.

Αυτή είναι η τρίτη συνεργασία του Μάικλ Φασμπέντερ και του Μπραντ Πιτ. Έχουν ήδη εμφανίστει μαζί στο «Άδωξοι Μπάσταρδη» και «Ο Συνήγορος». Αυτή είναι επίσης η τρίτη συνεργασία ανάμεσα στον Μάικλ Φασμπέντερ και τον σκηνοθέτη Στιβ Μακούιν μετά το «Hunger» και το «Shame».

Όταν η ταινία κυκλοφόρησε στην Ιταλία προκλήθηκαν πολλά σχόλια επειδή στις διαφημιστικές αφίσες υπήρχαν οι χαρακτήρες του Μπραντ Πιτ και του Μάικλ Φασμπέντερ μόνο, που έπαιζαν δεύτερους ρόλους, αντί του πρωταγωνιστή Τσιούιτελ Ιτζίοφορ. Όταν τα μέσα ενημέρωσης έκαναν γνωστό το θέμα, πολλοί μίλησαν για « ρατσιστικές » αφίσες. Στη συνέχεια όμως αποκαλύφθηκε ότι ο λόγος, που οι αφίσες είχαν τυπωθεί έτσι, ήταν επειδή οι Πιτ και Φασπμπέντερ ήταν γνωστοί στην Ιταλία και ότι αυτός ήταν ένας τρόπος για το στούντιο για να προσελκύσει το κοινό να δει την ταινία.

Ο Μπραντ Πιτ, ο σκηνοθέτης Στιβ Μακούιν και ο σεναριογράφος Τζον Ρίντλεϊ, ανήκουν και στους παραγωγούς της ταινίας.

Το δέντρο, όπου ο ήρωας της ταινίας βλέπει πολλούς άνδρες να κατακρεουργούνται, χρησιμοποιούνταν στην πραγματικότητα εκείνα τα χρόνια για λιντσάρισμα και περιβάλλεται από τους τάφους των άτυχων δολοφονημένων σκλάβων.

Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Χανς Ζίμερ.

Με προϋπολογισμό 20.000.000 δολάρια, η ταινία έκανε άνοιγμα τριημέρου στις ΗΠΑ στην 7η θέση με 6,6 εκατομμύρια δολάρια. Οι συνολικές εισπράξεις στο αμερικανικό box office έφτασαν τα 56,6 εκατομμύρια δολάρια και στον υπόλοιπο κόσμο συγκέντρωσε 131 εκατομμύρια δολάρια.

