J2Us: Αυτό είναι το ζευγάρι που αποχώρησε

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη και ο Γιάννης Αθητάκης ήταν το ζευγάρι που αποχώρησε χθες από το Just The 2 Of Us.

Τα δύο ζευγάρια που ήταν υποψήφια για αποχώρηση ήταν ο Θανάσης Πασσιάς με τη Γωγώ Τσαμπά και η Ζωζώ με τον Γιάννη Αθητάκη.

Η ερμηνεία τους σε ξενόγλωσσο τραγούδι δεν έπεισε το τηλεοπτικό κοινό που αποφάσισε να αποχωρήσουν από το show.

Οι κριτές, αλλά και ο Γιάννης Αθητάκης ανέφεραν πως ήταν μεγάλη τους τιμή που δέχθηκε να συμμετάσχει στο show η Ζωζώ Σαπουντζάκη, χαρακτηρίζοντάς την ένα «είδωλο» που εκπέμπει παντού φως.