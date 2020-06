Σκοπεύετε να παντρευτείτε; Αυτές είναι οι τυχερές ημερομηνίες του 2021!

Ναι με ακούτε; Από το πλατώ του #starssystem που είναι βγαλμένο από τα 60’s σας ενημερώνω ότι δεν πρέπει να χάσετε τη σημερινή εκπομπή! Ερωτικές προβλέψεις ανα δεκαήμερο ζωδίων και οικονομικά αλλά και τις καλύτερες ημερομηνίες του 2021 για σας που θέλετε να προγραμματίσετε για την επόμενη χρονιά γάμους, επισημοποιήσεις κτλ! Κρατήστε τις ημερομηνίες αυτές και για υπογραφές συμβολαίων, μετακομίσεις και γενικά για ό,τι σημαντικό θέλετε να ξεκινήσετε και να έχει εύνοια. Σας περιμένω στη 1:00 μμ @starchanneltv ! Ευχαριστώ την @matfashion γι’αυτή την «χρωματική έκρηξη» σε ένα ρούχο είναι σούπερ καλοκαιρινό και άνετο, την @lovemadeaccessories για τα φανταστικά σκουλαρίκια, την @sagiakos.gr για τα τέλεια mules και φυσικά το styling team @ntotsikasnassos @ezindrou . Make up @maccosmeticsgreece hairstyling @manos_aslanis !

A post shared by @ asibiliou on Jun 27, 2020 at 1:14am PDT