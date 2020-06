Life is a beach: Από τις απέραντες παραλίες στο πιο παραμυθένιο κομμάτι

Δείτε εδώ το trailer της εκπομπής

Ταξιδιωτική εκπομπή με τους Χάρη Κιαγιαδάκη, Αλέξανδρο Προκοπάκη, Γιάννη Βαρελά. Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να κάνεις ένα road trip 12.000 χλμ με τους φίλους σου, με απώτερο σκοπό να εξερευνήσεις παραλίες;

Tο “Life is a beach” επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ, με το τρίτο μεγάλο Mission, μετά την Ελλάδα και το Μεξικό.

Για ακόμη μια φορά θα δεις την αυθεντική εμπειρία ενός ταξιδιού, αυτή τη φορά στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπως την έζησαν ο Χάρης, ο Άλεξ και ο Λόκε!

Ακολούθησε την παρέα του “Life is a Beach” σε ένα συναρπαστικό οδοιπορικό από μέρος σε μέρος, πάντα με απόλυτο προορισμό την παραλία.

Βουτιές, street food, νέοι φίλοι, μέρη γεμάτα ενέργεια και ιστορία, camping με «διανυκτέρευση» χιλιάδων αστεριών, αμέτρητα ηλιοβασιλέματα και κάμποσες αναποδιές.

Με moto «η καλύτερη παραλία είναι αυτή που δεν έχεις δει ακόμη» πάμε να ανακαλύψουμε τον κόσμο μαζί!

Περίληψη επεισοδίου 5 – Σάββατο 20.6.20 στις 14:00

LIFE IS A BEACH | MISSION: SPAIN- PORTUGAL| SINTRA -BEACHES OF PORTUGAL

Αλλαγή σκηνικού στο πρόγραμμα του “Life is a beach”. Από τις απέραντες παραλίες μεταφερόμαστε στο πιο παραμυθένιο κομμάτι του Mission, με την επίσκεψη στην πόλη Σίντρα, μόλις μισή ώρα έξω από τη Λισαβόνα. Μια πόλη ονειρική, για την οποία ο λόρδος Βύρωνας είχε πει ότι είναι το πιο όμορφο μέρος της Ευρώπης.

Χάρης, Άλεξ και Λόκε τριγυρίζουν στο μαγικό πάρκο της Quinta De Regaleira, ανάμεσα σε πηγάδια, πύργους, σιντριβάνια και υπόγειες σπηλιές. Μετά από κάποιες μέρες διαμονής σε δωμάτια, η παρέα επανέρχεται με το γνωστό, αγαπημένο, αναπόφευκτο κάμπινγκ στην παραλία της Serra Arrabida. Η μέρα ξεκινάει με ομίχλη και τσουχτερό κρύο, τίποτα όμως δεν μπορεί χαλάσει αυτό το υπέροχο σκηνικό, σε ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της Πορτογαλίας.

Πάμε παράλληλα με την ομίχλη, προς την παραλία Comporta, όπου η βουτιά φαίνεται και πάλι να είναι αδύνατη, out of the question, όπως λένε.

Πέρασμα από το Porto Covo, ένα ψαροχώρι, που αν προσέξεις πίσω από την κακοκαιρία και τη βροχή, φαίνεται ιδιαίτερα καλοκαιρινός προορισμός.

Ο ήλιος θα κάνει την εμφάνισή του στο νοτιοδυτικό ακρωτήρι Sagres, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει φαγητό, βόλτες στο κάστρο και βουτιά σε παραλίες των σέρφερ.

Κατευθυνόμαστε προς την πόλη Lagos, με ενδιάμεση στάση σε σύμπλεγμα βραχονησίδων, ένα γραφικό μέρος με επιβλητικούς βράχους αναμεσά στην ηρεμία της θάλασσας.

Τουριστική βολτούλα στην παλιά πόλη χωρίς πρόγραμμα, όπου το τραπέζι των τριών μετατρέπεται ξαφνικά σε έναν μικρό γλέντι με ντόπιους αλλά και επισκέπτες.

Επόμενος προορισμός οι παραλίες Boca do Orio και Praia Da Marinha με τα αινιγματικά σπήλαια, τους ονειρικούς κολπίσκους, τα λαχταριστά νερά και τη μαλακή χρυσαφένια άμμο.

Κεντρική Algavre πια, με τη βουτιά και πάλι προτεραιότητα της ομάδας, στην παγωμένη Praia das Fontainhas και εξερεύνηση του γύρω τοπίου.

*** Τα γυρίσματα της εκπομπής πραγματοποιήθηκαν πριν την εμφάνιση του COVID-19***

