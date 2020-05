Νίκος Κοκλώνης: Η απάντησή του για τα κολακευτικά tweets στο J2US

Στη «Φωλιά των Κου Κου» και τον Γρηγόρη Μπάκα μίλησε το πρωί της Τρίτης ο Νίκος Κοκλώνης, όπου μεταξύ άλλων σχολίασε και τα… κολακευτικά tweets που εμφανίζονται για τον ίδιο κατά τη διάρκεια του «Just the 2 of us» κάθε Σάββατο.

Μάλιστα θέλησε να απαντήσει και στα σχόλια που έκανε ο Βαγγέλης Περρής για εκείνον. «Τον πήρα τηλέφωνο μετά τα σχόλια που έκανε και μου είπε ότι αυτό είναι το χιούμορ του. Έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Τον αγαπώ και τον συμπαθώ πολύ, αλλά αυτό που είπε για τις συνεντεύξεις που παίρνω ήταν λίγο άδικο. Δεν ξέρω αν κάνω για σόου, το προσπαθώ, αλλά σίγουρα οι συνεντεύξεις μου έχουν γράψει ιστορία. Προσπαθώ σε κάθε επεισόδιο να γίνω καλύτερος, δεν είναι εύκολο και ειδικά χωρίς κοινό» είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής και τηλεοπτικός παραγωγός.

