Ασημινάκης: Μιλάει για την αποχώρησή του από την εκπομπή της Μενεγάκη

Η συνεργασία της Ελένης Μενεγάκη με τον Γιώργο Ασημινάκη έληξε μετά από 17 χρόνια.

Ο floor manager μίλησε για πρώτη φορά στον Χάρη Λεμπιδάκη και εξήγησε ότι υπήρχαν πολλές κακές στιγμές.

«Δεν υπήρχε λόγος να γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Ο μόνος λόγος που έγινε ντόρος είναι γιατί η Ελένη Μενεγάκη είναι μία. Δυστυχώς η συνεργασία μας τελείωσε. Την αγαπάω πάρα πολύ και δεν έχω σταματήσει να την αγαπάω. Ήταν η κακιά στιγμή. Επειδή υπήρξαν όμως πολλές κακές στιγμές, κάποια στιγμή και εγώ σαν άνθρωπος, προτίμησα να βάλω τον εαυτό μου πάνω από τους άλλους. Και αυτό δεν είχα την υπομονή να το αντέξω άλλη μια φορά. Όταν με θίγουν επαγγελματικά προτιμώ να φεύγω. Τώρα είμαι στο Just the 2 of Us. Θα είμαι στο Your Face Sounds Familiar όταν ξεκινήσει κι αυτό. Και από του χρόνου πρώτα ο Θεός… Με την Ελένη έχουμε ζήσει τις καλύτερες στιγμές. Ελένη μου σε αγαπώ. Η Ελένη είναι η μοναδική μου αγάπη. Η μοναδική αγάπη δεν ξεχνιέται», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ασημινάκης.

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή του ANT1 «Το Πρωινό» και σύμφωνα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο Γιώργος Ασημινάκης μετά το επαγγελματικό διαζύγιο του με την παρουσιάστρια σταμάτησε να την ακολουθεί στο instagram.

Στην εκπομπή «Πρωινό» αναφέρθηκε ότι οι στιγμές έντασης μεταξύ τους τη φετινή σεζόν ήταν πολλές. Και ο Χάρης Λεμπιδάκης υπογράμμισε ότι υπήρξαν κάποιες διαρροές για την εκπομπή της στα social media και χρεώνονται στον floor manager, κάτι που δεν άρεσε στην Ελένη Μενεγάκη που έχει εξηγήσει στους συνεργάτες της ότι θέλει να γνωρίζει ποιες φωτογραφίες δημοσιεύονται στα social media από τα παρασκήνια της εκπομπής της και να έχουν την έγκρισή της.