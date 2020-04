La Casa De Papel: Επιστρέφει την Παρασκευή!

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη βρίσκονται σε καραντίνα μέσα στα σπίτια τους, με σκοπό να προστατευτούν από την πανδημία του κορωνοϊού!

Οι περισσότεροι από εμάς μαγειρεύουμε, διαβάζουμε βιβλία, σερφάρουμε στον ίντερνετ, βλέπουμε τηλεόραση και πολλές σειρές!

Αν έχεις εξαντλήσει λοιπόν όλες τις ταινίες και τις σειρές του Netflix, σε λιγότερο από 24 ώρες έρχεται η τέταρτη σεζόν της δημοφιλούς ισπανικής σειράς, La Casa De Papel.

H αγαπημένη συμμορία επιστρέφει αυτή την Παρασκευή 3 Απριλίου και συγκεκριμένα ο νέος κύκλος θα ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix στις 10:00 το πρωί για την Ελλάδα και θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια. Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς La Casa De Papel, δημοσίευσε στα social media, τους τίτλους των επεισοδίων του τέταρτου μέρους:

Επεισόδιο 1 : Game Over

Επεισόδιο 2 : Berlin’s Wedding

Επεισόδιο 3 : Anatomy Lesson

Επεισόδιο 4 : Pasodoble

Επεισόδιο 5 : 5 minutes earlier

Επεισόδιο 6 : TKO

Επεισόδιο 7 : Strike the tent

Επεισόδιο 8 : The Paris Plan

Η επίσημη σελίδα του Netflix, αναφέρει χαρακτηριστικά στην περιγραφή των νέων επεισοδίων: Καθώς το σχέδιο του Καθηγητή αρχίζει να καταρρέει, παίζονται ανθρώπινες ζωές κι οι ληστές πρέπει να απωθήσουν τους εχθρούς εντός κι εκτός της Τράπεζας της Ισπανίας.