«Stars System»: Αυτά τα ζώδια θα έχουν πολύ ευχάριστα νέα!

Καλό Σαββατοκύριακο φίλοι μου! Ευτυχώς πρόλαβα πριν με πιάσει για τα καλά η ίωση ( γι αυτό δεν ήμουν στους Κουκου χθες) να ετοιμάσω την σημερινή εκπομπή όχι για κανένα άλλο λόγο αλλά πόσες φορές έχουμε θετικές όψεις κι ένα νέο φεγγάρι αύριο που δίνει προοπτικές κι ελπίδα για νέες εμπειρίες, σχέσεις και ξεκινήματα! Λίγες! Δεν θα έχανα την ευκαιρία να μοιραστώ τα καλά νέα μαζί σας! Σήμερα λοιπόν στις 2:00 μμ στο #starssystem @starchanneltv σας έχω πολύ θετικές προβλέψεις για την επιρροή της αυριανής νέας σελήνης κι όχι μόνο φυσικά ανά δεκαήμερο! Σας εύχομαι ένα υπέροχο διήμερο🙏 styling @ntotsikasnassos @ezindrou με outfit dina σκουλαρίκια @silver_union_athens make up @roula_lymperopoulou με @maccosmeticsgreece @ardellbeauty hairstyling @manos_aslanis

