Μενεγάκη: Η αινιγματική απάντηση για την αποχώρησή της από τον Alpha

Ματια που ευκολα γελουν μα και μπορουν να κλαψουν ειναι τα ματια που πονουν και δεν μπορουν να βλαψουν ! (Ξερετε αν ειναι μαντιναδα Κρητικη ?) #eleni

A post shared by @ elenimenegaki on Jan 27, 2020 at 8:01am PST