STAR: Ελληνικοί υπότιτλοι για τα άτομα με προβλήματα ακοής

Το Star ανταποκρινόμενο με ευαισθησία και κατανόηση στις απαιτήσεις και στα δικαιώματα των ΑΜΕΑ τηλεθεατών και των ιδιαίτερων επικοινωνιακών τους αναγκών, εφάρμοσε από την Κυριακή 24/11/19, τη νέα υπηρεσία επιλέξιμων ελληνικών υποτίτλων SDH [SDH: Subtitles for the Deaf or Hard of Hearing] στις ελληνικές ταινίες, που προβάλλονται κάθε Κυριακή στις 21:00.

Όσοι τηλεθεατές επιθυμούν, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενεργοποιούν τους ελληνικούς υπότιτλους, κατά την προβολή των ελληνικών ταινιών. Οι υπότιτλοι αυτοί είναι ειδικά σχεδιασμένοι για την πλήρη περιγραφή των ήχων (διαλόγων αλλά και ήχων όπως φωνές, φυσικοί ήχοι, δραματική ένταση μουσικής υπόκρουσης κ.ά.).

Τα προγράμματα, που θα παρέχονται με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων, θα φέρουν κατά τη διάρκεια προβολής τους συγκεκριμένη ένδειξη ενώ οι τηλεθεατές θα ενημερώνονται σχετικά, μέσω προβολής ενημερωτικής κάρτας πριν την έναρξή τους.

Η ενεργοποίηση των ελληνικών υποτίτλων διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή τηλεόρασης: γίνεται από τον τηλεθεατή είτε πατώντας το κουμπί (SUBS) στο τηλεκοντρόλ, είτε μέσα από το «Μενού» στις ρυθμίσεις της συσκευής. Είναι αυτονόητο ότι όσοι τηλεθεατές δεν επιθυμούν την εμφάνιση των υποτίτλων, μπορούν να τους απενεργοποιήσουν μέσω της συσκευής τους.