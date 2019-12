GNTM 2019: Η ανακοίνωση του STAR για την ψηφοφορία του τελικού

Η στιγμή που η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε τις... δύο νικήτριες!

Μια μεγάλη ανατροπή επιφύλασσε ο τελικός του GNTM 2 το βράδυ της Πέμπτης, καθώς -ως γνωστόν- αναδείχτηκαν δύο νικήτριες!

Η 18χρονη Άννα Μαρία Ηλιάδου και η 22χρονη Κάτια Ταραμπανκό είναι οι νικήτριες του GNTM 2 αφού ισοβάθμησαν με 112 βαθμούς, μετά τη βαθμολογία των τεσσάρων κριτών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού, η ψηφοφορία του κοινού δεν κατέστη δυνατή καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στον τεράστιο όγκο συμμετοχής του τηλεοπτικού κοινού, λόγω τεχνικού προβλήματος εξειδικευμένου συνεργάτη του STAR από το εξωτερικό.

Σχετικά με την ψηφοφορία του κοινού, ισχύουν τα παρακάτω:

Επειδή το GNTM είναι το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη απήχηση στην τηλεοπτική σεζόν που διανύουμε, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα δωρεάν online ψηφοφορίας της αμερικανικής εταιρίας Megaphone TV, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με χρέωση οι τηλεθεατές που θα ψήφιζαν. Επιπλέον, λόγω της τεράστιας Αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς, μας διαβεβαίωσαν ότι τα συστήματά της είναι ικανά να ανταποκριθούν σε συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων χρηστών.

Μετά τη χθεσινή αστοχία των συστημάτων της, η εταιρία Megaphone εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

"Megaphone suffered an unprecedented outage during last night's airing of Greece's Next Top Model. This lead to an inability to count viewer votes. We pride ourselves on our reliable service, and have many years of successful history. A failure in a critical, high profile show such as this one is a dark cloud on our work, and we take it very seriously.

The cause of the outage is currently unknown. We don't see any evidence that this was from hackers, nor do we see any evidence that this was from too many users, as we regularly and recently have serviced large audiences.

Our engineering team is currently investigating the issue, by looking into server logs, but this is a slow forensic process that takes some time. As soon as we have any clear conclusions we will report them."

Είναι αυτονόητο ότι το Star και η Green Pixel έχουν επιφυλαχθεί των νομίμων δικαιωμάτων τους.