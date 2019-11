GNTM -Κάτια -Ασημίνα -Χαρά: Πώς ένιωσαν στη «σέντρα» της αποχώρησης

Απόψε, το παιχνίδι θα μπορούσε να έχει μείνει με οκτώ μοντέλα ή με… έξι, αφού Κάτια, Ασημίνα και Χαρά βρέθηκαν ένα βήμα πριν την έξοδο από το διαγωνισμό. #GNTMgr @starchanneltv #StarChannelTv

A post shared by Greece's Next Top Model (@gntmgr) on Nov 25, 2019 at 1:42pm PST