«Νόμος και Τάξη: Ειδική Ομάδα»: Ο νέος 19ος κύκλος στο Star!

Υπάρχει μια ξεχωριστή κατηγορία εγκλημάτων, που απαιτούν μια πιο εξειδικευμένη ματιά στην ψυχολογία του δολοφόνου: είναι τα εγκλήματα πάθους. Τα κίνητρα μπορεί να είναι τόσο περίπλοκα όσο η ίδια η ανθρώπινη φύση και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τι είναι αυτό που μετατρέπει έναν πολύ

ερωτευμένο άνθρωπο σε εγκληματία; Ποια εμπειρία ματώνει την ψυχή και οπλίζει το χέρι;

Η έμπειρη ντετέκτιβ Ολίβια Μπένσον μαζί με την ειδική ομάδα του «Νόμος και τάξη» επικοινωνούν με αυτούς, που οι υπόλοιποι αφορίζουν, για να βρουν τον ένοχο. Αφουγκράζονται καρδιές, συμβιώνουν στα γεγονότα και συναρμολογούν την τελική εικόνα της κάθε υπόθεσης. Τα «Γιατί;» ποτέ δεν έχουν άμεση απάντηση. Όμως αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας.

Αστυνομική σειρά αμερικανικής παραγωγής 2017-2018, που θα ολοκληρωθεί σε 24 επεισόδια. 19ος Κύκλος

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μαρίσκα Χαργκιτάι, Άις – Τι, Κέλι Γκίντις, Ραούλ Εσπάρζα

• Στον 19ο κύκλο εμφανίζεται η 2 φορές υποψήφια για «Χρυσή Σφαίρα» Μπρουκ Σιλντς (Η κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης, Γαλάζια Λίμνη), σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, από αυτούς που το κοινό την έχει συνηθίσει. Η Μπρουκ Σιλντς θα υποδυθεί την Σίλα Πόρτερ, μια γυναίκα, που θα αναστατώσει τη ζωή της Ολίβια Μπένσον και του γιου της, Νόα.

• Όταν στις 20 Σεπτεμβρίου του 1999 έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ, όλοι πίστευαν πως «θα πάει καλά» αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως 15 χρόνια μετά, θα εξακολουθούσε να σημειώνει επιτυχία και να αποτελεί φαινόμενο στην παγκόσμια τηλεοπτική ιστορία.

• Το «Νόμος και Τάξη : Ειδική Ομάδα» συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πέντε πιο δημοφιλείς σειρές της αμερικάνικης τηλεόρασης. Κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων συνεχόμενων υποψηφιοτήτων για ΕΜΜΥ (11 στον αριθμό), έχει αποσπάσει και πολλά-πολλά άλλα βραβεία.

• Η πρωταγωνίστρια Μαρίσκα Χαργκιτάι ήταν υποψήφια 8 φορές για ΕΜΜΥ και τελικά κέρδισε το EMMY «Καλύτερης ηθοποιού σε δραματική σειρά» το 2006, η πρώτη ηθοποιός από τις σειρές «Νόμος και Τάξη» που έλαβε μια τέτοια ξεχωριστή τιμή, και Χρυσή Σφαίρα το 2005. Έχει προταθεί για το βραβείο της «Καλύτερης δραματικής ηθοποιού» στα “Screen Actors Guild Awards” τις χρονιές 2004, 2006, 2007, 2009, 2010,2011.

• Ο δημιουργός της σειράς Ντικ Γουλφ είχε την ιδέα για το συγκεκριμένο concept από το 1986. Αφορμή ήταν ένα άγριο έγκλημα με σεξουαλικά κίνητρα που είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινωνία. Θέλοντας να ερευνήσει βαθύτερα την ψυχολογία των ερωτικών εγκλημάτων αλλά και την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, δημιούργησε το «Νόμος και Τάξη : Ειδική Ομάδα» 13 χρόνια αργότερα.



• Το πως θα ονομαζόταν η νέα σειρά ήταν σπαζοκεφαλιά για τον Ντικ Γουλφ, τους παραγωγούς και το κανάλι NBC. Αρχικά είχαν σκεφθεί να την ξεχωρίσουν από την πρωτότυπη σειρά «Law and Order» και ο τίτλος της να είναι «Sex Crimes», φοβούμενοι μια αποτυχία που θα συνδεόταν με ένα επιτυχημένο προϊόν. Ο Ντικ Γούλφ επέμενε να υπάρχει στον τίτλο

και το «Law and Order» και έτσι η χρυσή τομή βρέθηκε με τον τίτλο «Law and Order : Special Victims Unit» που έκανε αναφορά στην αστυνομική δύναμη που αναλάμβανε τέτοιου είδους εγκλήματα.

• Τα εξωτερικά γυρίσματα της σειράς γίνονται στη Νέα Υόρκη, γενέτειρα του δημιουργού Ντικ Γουλφ και σύμφωνα με τον ίδιο «το τέλειο σκηνικό, μια λαμπερή πόλη, με αντιθέσεις και μια σκοτεινή πλευρά, τόσο γοητευτική αλλά και τόσο επικίνδυνη».

• Για τα εσωτερικά γυρίσματα επιλέχθηκε το κτίριο που φιλοξενεί το αρχείο του τηλεοπτικού δικτύου NBC, στην περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ.

• Κατά τη διάρκεια του κάστινγκ, οι παραγωγοί κατέληξαν εύκολα στο πρωταγωνιστικό ζευγάρι, όταν η Μαρίσκα Χάργκιτάι και ο Κρίστοφερ Μελόνι έκαναν μαζί μια σκηνή. Όταν αποχώρησαν οι ηθοποιοί ο Ντικ Γουλφ δήλωσε «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιους θα επιλέξουμε».

• Ο ηθοποιός Πίτερ Χέρμαν, που έχει υποδυθεί σε κάποια επεισόδια τον δικηγόρο Τρέβορ Λάνγκαν, είναι στην πραγματικότητα ο σύζυγος της Μαρίσκα Χάργκιτάι.

• Το 2007 το ρώσικο δίκτυο NTV αγόρασε τα δικαιώματα της σειράς και γύρισε το δικό του «Νόμος και Τάξη : Ειδική Ομάδα», που αποτελούταν από 12 ωριαία επεισόδια.

• Σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού «Tv Guide», πολλές φορές οι πρωταγωνιστές της σειράς δέχονται τις ευχαριστίες ανθρώπων, που έπεσαν θύματα σεξουαλικής βίας, επειδή παρουσιάζουν τέτοιου είδους ιστορίες με σεβασμό και αληθοφάνεια.

• Μετά από την επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2001, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ζήτησε να αλλάξουν τα πλάνα με τους «Δίδυμους Πύργους» από τους τίτλους της σειράς.



• Στο τέλος του 12ου κύκλου ο Κρις Μελόνι, αποχώρησε από τη σειρά.

• Στο 5ο επεισόδιο του 15ου κύκλου, ο Ρίτσαρντ Μπέλζερ, ο οποίος υποδύονταν τον ντετέκτιβ Τζον Μουνχ, αποχώρησε από τη σειρά

• Στο τέλος του 15ου κύκλου αποχώρησε ο Νταν Φλόρεκ, ο οποίος υποδύονταν τον αρχηγό του τμήματος, Ντόναλντ Κρέιγκεν.

