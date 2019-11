Α' προβολή: «Justice League» απόψε στις 21.00

Η περιπέτεια φαντασίας «Justice League», προβάλλεται απόψε στις 21:00 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

Η υπόθεση:

Χάρη στην ανιδιοτελή θυσία του Σούπερμαν, που αποκαθιστά την πίστη του στην ανθρωπότητα, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πιο επικίνδυνο εχθρό.

Μαζί, ο Batman και η Wonder Woman δρουν γρήγορα για να βρουν και να στρατολογήσουν μια ομάδα μετά-ανθρώπων που θα αντισταθούν σ’ αυτήν την καινούργια απειλή. Αλλά, παρά τη δημιουργία αυτής της χωρίς προηγούμενο λεγεώνας ηρώων -Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash και Cyborg- μπορεί να είναι ήδη πολύ αργά για να σωθεί ο πλανήτης από μία επίθεση καταστροφικών διαστάσεων...

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ζακ Σνάιντερ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Τζάρεντ Λέτο, Μπεν Άφλεκ, Άμπερ Χερντ, Έιμι Άνταμς, Χένρι Καβίλ, Τζέισον Μομόα