Μαρτίνα: Το πρώτο μήνυμά της μετά την οικειοθελή αποχώρηση από το GNTM

Τελείωσε ενα όμορφο ταξίδι , ξεκινάει όμως ενα καινούργιο !Ειμαι έτοιμη να δουλέψω σκληρά για να πετύχω όλα αυτά που εχω βάλει στόχο !! Σας ευχαριστω πολύ για τα μηνύματα σας θετικά και αρνητικά ! Και ενα μικρό tips δεν χρειάζεται αυθορμητισμός και ειλικρίνεια στη τηλεόραση 👌

A post shared by Μαρτινα Γαφιιτσούκ (@martina_hafiychuk) on Nov 7, 2019 at 2:12am PST