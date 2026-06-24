Ο σούπερ σταρ της ηλεκτρονικής μουσικής, Ζαν-Μισέλ Ζαρ, έδωσε στη χώρα μας μια μοναδική συναυλία. Το φαντασμαγορικό σόου αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για εκείνους που το παρακολούθησαν στο Release Athens. Ο κορυφαίος μουσικός και Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO έχει στενούς δεσμούς με την Ελλάδα και θαυμάζει τον ελληνικό πολιτισμό.

Ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ παρουσίασε ένα οπτικοακουστικό σύμπαν

Οι δυνατές νότες, τα λέιζερ, η χρήση της τεχνολογίας «έσπασαν» τα όρια και τις φόρμες, στο ξεχωριστό οπτικοακουστικό του σόου. Ο μουσικός που έχει στο βιογραφικό του περισσότερα από 30 βραβεία κι έχει κατακτήσει και ρεκόρ Γκίνες, μίλησε στο Star.

«Έχετε στην Ελλάδα ανθρώπους που είναι γενναιόδωροι για τον πλανήτη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Αυτό που θαυμάζω στη χώρα σας είναι ότι αποτελεί το λίκνο της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας», είπε στην κάμερα του Star.

Ζαν-Μισέλ Ζαρ: «Πάντα θαύμαζα την αφοσίωση της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη»

Ο Ζαν-Μισέλ Ζαρ υπήρξε προσωπικός φίλος και συνοδοιπόρος της αείμνηστης Μαριάννας Βαρδινογιάννη, στο πλαίσιο της κοινής τους δράσης στην UNESCO.

«Για εμένα η Ελλάδα συνδέεται με τη σπουδαία μου φιλία με τη σπουδαία φίλη μου Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Για πολλά χρόνια ήμασταν συνεργάτες στην UNESCO, κι οι δύο ήμασταν πρεσβευτές της UNESCO, και πάντα θαύμαζα την αφοσίωσή της. Το φανταστικό έργο και τη γενναιοδωρία της, ειδικά για τα παιδιά, το Ίδρυμα της Μαριάννας Βαρδινογιάννη το συνεχίζει», δήλωσε σχετικά.

Ο Ζαρ δημιούργησε ένα καλλιτεχνικό σύμπαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Release Athens και του Nostos Festival.

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