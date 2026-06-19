Γιώργος Ζυγούρης: Έγινε Πατέρας Για Πρώτη Φορά

Σε πελάγη ευτυχίας «πλέει» ο Γιώργος Ζυγούρης, καθώς έγινε για πρώτη φορά πατέρας.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Οδυσσέα» στην επιτυχημένη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, κρατά πλέον στην αγκαλιά του το μωρό του. Η σύντροφός του, Σήλια έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η μικρούλα θα πάρει το όνομα Ερατώ και τα ευχάριστα νέα γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι γονείς μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια σειρά από τρυφερές φωτογραφίες. Μέσα από την ανάρτησή τους αποκάλυψαν μάλιστα ότι η μικρή τους γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου.

Οι διαδικτυακοί τους φίλοι έσπευσαν να τους στείλουν ευχές για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή τους, με τον Γιώργο Ζυγούρη και την αγαπημένη του να απολαμβάνουν τις πρώτες ημέρες μαζί με την νεογέννητη κόρη τους.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησαν:

«Ο Γιώργος Ζυγούρης είναι υπέροχος. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Είναι ένας εξαιρετικός “Οδυσσέας”. Δεν είναι ένας άνθρωπος που ήρθε να κάνει αντικατάσταση. Ήρθε να υποδυθεί έναν ρόλο. Του είπαμε να ξεχάσει το ο,τιδήποτε και να μην έχει αυτό το βάρος… να μπει στα παπούτσια του Πάνου. Ο Γιώργος ήρθε για να μεγαλώσει την παρέα. Ο Πάνος είναι κομμάτι αυτής της σειράς», είχε πει ο Γιώργος Καπουτζίδης, που υπογράφει το σενάριο της σειράς, στο Breakfast@Star, τον περασμένο Ιούνιο.