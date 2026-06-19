Γεράσιμος Γεννατάς: Oι δηλώσεις του για την παράσταση όπου πρωταγωνιστεί/ βίντεο Breakfast@Star

Λαμπερή ήταν η πρεμιέρα της παράστασης «MANOLIS καρδιά σε τέσσερις χορδές», σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη. Πρόκειται για ένα μουσικοθεατρικό θέαμα αφιερωμένο στη ζωή και τη μουσική του πρωτοπόρου Έλληνα μουσικού, Μανώλη Χιώτη.

Επίσημη πρεμιέρα "MANOLIS καρδιά σε τέσσερις χορδές"/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Γεράσιμος Γεννατάς και στον ρόλο της μητέρα του Μανώλη Χιώτη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου.

Αργύρης Αγγέλου-Γεράσιμος Γεννατάς-Ελένη Μισχοπούλου/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Η παράσταση έχει πάρει κομμάτια από τη ζωή του Μανώλη Χιώτη, από τη σκέψη του, από την ψυχή του, από την καρδιά. Τα στοιχεία αυτά, τις πτυχές βγάζουμε προς τα έξω. Δεν μπορούμε να κάνουμε έναν άνθρωπο. Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι, θα κάνουμε κάποιον άλλον; Εννοείται πως φέρει κι ένα βάρος όλο αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκό το βάρος. Είναι ένα χαρούμενο βάρος», είπε ο ηθοποιός στο Breakfast@Star.

Πίτσα Παπαδοπούλου- Γεράσιμος Γεννατάς/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης. Μαζί τους και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.

Επίσημη πρεμιέρα "MANOLIS καρδιά σε τέσσερις χορδές"/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«MANOLIS: καρδιά σε τέσσερις χορδές»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα

Η παράσταση παρουσιάζεται στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και την επίσημη πρεμιέρα παρακολούθησε πλήθος γνωστών προσώπων.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Ματθίλδη Μαγγίρα με την κόρη της, Λήδα Φόστερ, τη Δήμητρα Σιγάλα, την Ελισάβετ Μουτάφη, ο Μιχάλης Μαρκάτης, ο Δημήτρης Αριανούτσος κ.ά.

Λήδα Φόστερ- Ματθίλδη Μαγγίρα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ειρήνη Νταϊφά- Δήμητρα Σιγάλα/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ελισάβετ Μουτάφη- Κωνσταντίνος Μουταφτσής- Μαρία Αντουλινάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μιχάλης Μαρκάτης- Κωνσταντίνος Μουταφτσής/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δημήτρης Αριανούτσος-Αργύρης Αγγέλου- Άννα Μαρία Κατσουλάκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ