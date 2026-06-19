Λαμπερή ήταν η πρεμιέρα της παράστασης «MANOLIS καρδιά σε τέσσερις χορδές», σε σκηνοθεσία της Ιόλης Ανδρεάδη. Πρόκειται για ένα μουσικοθεατρικό θέαμα αφιερωμένο στη ζωή και τη μουσική του πρωτοπόρου Έλληνα μουσικού, Μανώλη Χιώτη.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Γεράσιμος Γεννατάς και στον ρόλο της μητέρα του Μανώλη Χιώτη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Πίτσα Παπαδοπούλου.
«Η παράσταση έχει πάρει κομμάτια από τη ζωή του Μανώλη Χιώτη, από τη σκέψη του, από την ψυχή του, από την καρδιά. Τα στοιχεία αυτά, τις πτυχές βγάζουμε προς τα έξω. Δεν μπορούμε να κάνουμε έναν άνθρωπο. Εδώ δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι, θα κάνουμε κάποιον άλλον; Εννοείται πως φέρει κι ένα βάρος όλο αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκό το βάρος. Είναι ένα χαρούμενο βάρος», είπε ο ηθοποιός στο Breakfast@Star.
Πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Πέννυ Μπαλτατζή, Βανέσα Αδαμοπούλου, Αργύρης Αγγέλου, Βασίλης Μαργέτης, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Θάνος Κόνιαρης. Μαζί τους και οι μουσικοί: Παύλος Παφρανίδης, Βαγγέλης Καλαμάρας, Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου, Κωνσταντίνος Σαπούνης και Κώστας Μπουντούρης.
«MANOLIS: καρδιά σε τέσσερις χορδές»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα
Η παράσταση παρουσιάζεται στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και την επίσημη πρεμιέρα παρακολούθησε πλήθος γνωστών προσώπων.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Ματθίλδη Μαγγίρα με την κόρη της, Λήδα Φόστερ, τη Δήμητρα Σιγάλα, την Ελισάβετ Μουτάφη, ο Μιχάλης Μαρκάτης, ο Δημήτρης Αριανούτσος κ.ά.