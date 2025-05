Ευγενία Σαμαρά: Πρωτομαγιά με άψογο outfit στην Αίγυπτο!

Η Ευγενία Σαμαρά το τελευταίο διάστημα ταξιδεύει σε πανέμορφα μέρη του κόσμου και δημοσιεύει υπέροχες φωτογραφίες από τις ταξιδιωτικές της εμπειρίες. Μετά την έρημο της Ιορδανίας και τη βουτιά στη Νεκρά Θάλασσα, σειρά στην ταξιδιωτική της ατζέντα είχε η Αίγυπτος.

Η ηθοποιός της σειράς «Έχω παιδιά» την Πρωτομαγιά πόζαρε μπροστά από τις πυραμίδες και δημοσίευσε εκπληκτικές φωτογραφίες και από αυτό το ταξίδι της. Στην παρέα της και ο Νίκος Μουτσινάς.

Στη λεζάντα έγραψε: «Νέος μήνας - νέο (παλιό) θαύμα. Πυραμίδες, σφίγγα, έρημος…και γενικά το ταξίδι στην ανατολή συνεχίζεται. Καλό μήνα αγαπημένοι και MAY THE FORCE BE WITH YOU!»

Δείτε φωτογραφίες της Ευγενίας Σαμαρά από την Αίγυπτο:

Φωτογραφίες: Instagram.com

