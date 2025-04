Kόρη Τομ Χανκς: Τα παιδικά χρόνια γεμάτα «βία και στέρηση»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες από τα βιώματά της κατά την παιδική της ηλικία αποκαλύπτει η κόρη του Τομ Χανκς από τον πρώτο του γάμου, Ελίζαμπεθ Αν Χανκς.

Η 42χρονη συγγραφέας περιγράφει μια παιδική ηλικία γεμάτη «βία και στέρηση» στο βιβλίο απομνημονευμάτων της, με τίτλο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου, σύμφωνα με τη New York Post.

Στο βιβλίο, του οποίου αποσπάσματα έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, η Ελίζαμπεθ Αν Χανκς περιγράφει ένα οδικό ταξίδι έξι μηνών που πραγματοποίησε το 2019 από το Λος Άντζελες έως την Palatka στη Φλόριντα, εκεί όπου έζησε η μητέρα της.

Μέσα από αυτό, η συγγραφέας προσπαθεί να συνδέσει τις αναμνήσεις της με τη βασανισμένη ζωή της μητέρας της και να «κατανοήσει» τη συμπεριφορά της.

Υπενθυμίζεται ότι η Σούζαν Ντίλινγχαμ, πρώτη σύζυγος του Τομ Χανκς, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2002, σε ηλικία 49 ετών. Είχε ξεκινήσει καριέρα ως ηθοποιός με το όνομα Σαμάνθα Λούις. Το ζευγάρι είχε πάρει διαζύγιο το 1985.

Ελίζαμπεθ Αν Χανκς: Τα εννέα μαρτυρικά χρόνια που έζησε με τη μητέρα της

Στα αποσπάσματα του βιβλίου που έχουν ήδη δημοσιευτεί, η Ελίζαμπεθ Άν Χανςκ αποκαλύπτει ότι κατά τη διάρκεια των 9 ετών που έζησε με τον αδελφό της κοντά στη μητέρα τους στο Σακραμέντο, αφότου χώρισαν οι γονείς τους, εκείνη κακοποιούσε σωματικά την ίδια και τον Κόλιν Χανκς και τους παραμελούσε συστηματικά.

O Tομ Χανκς στο ετήσιο Gala του Academy Museum, το 2024 (AP Photo/Chris Pizzello)

Θυμάται ένα σπίτι που σταδιακά άρχισε να εγκαταλείπεται, με έναν κήπο γεμάτο ακαθαρσίες κι έναν χώρο που μύριζε διαρκώς καπνό. Το ψυγείο ήταν συχνά άδειο ή γεμάτο χαλασμένα τρόφιμα.

«Είμαι παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο», γράφει χαρακτηριστικά σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο People. «Οι μοναδικές αναμνήσεις που έχω από τους γονείς μου μαζί είναι στην αποφοίτηση του Κόλιν και στη δική μου. Έχω μόνο μία φωτογραφία όπου στέκομαι ανάμεσά τους – σε αυτήν, η καλύτερη περούκα της μητέρας μου είναι λίγο στραβή».

Για τα δύο αδέλφια, η κατάσταση κορυφώθηκε όταν η συναισθηματική κακοποίηση μετατράπηκε σε σωματική. Ήταν τότε που η Ελίζαμπεθ Αν αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες και να ζήσει με τον πατέρα της, τη Ρίτα Γουίλσον και τα ετεροθαλή αδέλφια της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media