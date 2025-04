Βαλ Κίλμερ: Πέθανε σε ηλικία 65 ετών από πνευμονία ο διάσημος ηθοποιός

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 65 ετών άφησε ο ηθοποιός Βαλ Κίλμερ. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κόρη του Mercedes, αποκαλύπτοντας στους The New York Times πως η αιτία θανάτου του ήταν η πνευμονία.

Ο Βαλ Κίλμερ το1991 υποδύθηκε τον θρυλικό Τζιμ Μόρισον στο «The Doors»

Ο αγαπημένος ηθοποιός του Top Gun και του Batman το 2014 είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον φάρυγγα, αλλά είχε καταφέρει να αναρρώσει.

Val Kilmer, the charisma-oozing leading man who lost himself portraying such tormented, self-loathing characters as Jim Morrison, gunslinger Doc Holliday and Batman during his all-too-brief career, died Tuesday. He was 65. https://t.co/KQ80Kft83f pic.twitter.com/itQC3qhKjs