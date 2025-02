Πέθανε σε ηλικία μόλις 39 ετών ηθοποιός της σειράς Gossip Girl

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 39 ετών η ηθοποιός, Μισέλ Τράχτενμπεργκ, γνωστή ευρέως από τους ρόλους της σε σειρές όπως το Gossip Girl, το Buffy the Vampire Slayer, αλλά και την ταινία Harriet the Spy.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας που έφερε στο φως το New York Post, τη Μισέλ Τράχτενμπεργκ βρήκε νεκρή η μητέρα της το πρωί της Τετάρτης στο One Columbus Place, ένα πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων κοντά στο Central Park South. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατός της δεν ερευνάται ως ύποπτος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός είχε πρόσφατα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος. Τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό της, είχε δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες στο Instagram που προκάλεσαν ανησυχία στους 800.000 ακόλουθούς της, καθώς φαινόταν αδύναμη και καταβεβλημένη.

Παρά τις ανησυχίες για την υγεία της, η Τράχτενμπεργκ είχε απαντήσει τον Ιανουάριο σε θαυμαστή της ότι ήταν «ευτυχισμένη και υγιής» κι ότι δεν είχε κάνει ποτέ πλαστική επέμβαση.

Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 11 Οκτωβρίου 1985 και ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 9 ετών στη σειρά του Nickelodeon The Adventures of Pete and Pete.

