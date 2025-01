Πέθανε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς

Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος σκηνοθέτης και συγγραφέας Ντέιβιντ Λιντς, σε ηλικία 78 ετών.

Εκείνος ριζοσπαστικοποίησε τον αμερικανικό κινηματογράφο με ένα σκοτεινό, σουρεαλιστικό καλλιτεχνικό όραμα σε ταινίες όπως το «Blue Velvet» και το «Mulholland Drive» και την τηλεόραση με το «Twin Peaks».

Ο Ντέιβιντ Λιντς αποκάλυψε το 2024 ότι είχε διαγνωστεί με εμφύσημα και πιθανότατα δεν θα μπορούσε πλέον να βγει από το σπίτι του για να σκηνοθετήσει.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του με ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας: «Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο τώρα που δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά, όπως θα έλεγε και ο ίδιος, «Να κοιτάς το ντόνατ και όχι την τρύπα».

Ξεκίνησε την πορεία του ως ζωγράφος, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της σκηνοθεσίας.

Η πρώτη του ταινία μικρού μήκους, το «Six men getting sick» (1967) ακολούθησαν άλλες ταινίες μικρού μήκους. To 1977 κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του, το «Eraserhaed» το οποίο έγινε καλτ και συμπεριλήφθηκε στη λίστα του «Sight and sound» με τις 250 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

Το 1980 κυκλοφόρησε η δεύτερη ταινία του, το «The Elephant Man» μια βιογραφική ταινία για τον άνθρωπο-ελέφαντα που έζησε τον 19ο αιώνα, η οποία έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ.

