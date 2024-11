Chanel Maya Banks: H ηθοποιός του Gossip Girl εξαφανίστηκε μυστηριωδώς

Σε απόγνωση βρίσκεται η οικογένεια της ηθοποιού του Gossip Girl, Chanel Maya Banks, καθώς η 36χρονη αγνοείται στο Λος Άντζελες εδώ και δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τους συγγενείς της, ο σύζυγός της αρνείται να συνεργαστεί με την αστυνομία για τον εντοπισμό της. Γνωστή ως Sawyer Bennett μέσα από τη συμμετοχή της στη διάσημη σειρά Gossip Girl εξαφανίστηκε ενώ διέμενε στο διαμέρισμά της στην Playa Vista με τον σύζυγό της.

Gossip Girl actress Chanel Maya Banks vanishes in LA and family accuse husband of refusing to help search https://t.co/0ORjycDlf2