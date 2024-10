Ζιζέλ Μπούντχεν: Έγκυος για τρίτη φορά στα 44 της χρόνια!

Τα δάκρυα της Ζιζέλ για το διαζύγιό της με τον Τομ Μπρέιντι / Βίντεο Breakfast@Star

H Ζιζέλ θα γίνει μητέρα για τρίτη φορά σε λίγους μήνες, καθώς είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί και πρώτο καρπό του έρωτά της με τον Joaquim Valente.

H 44χρονη καλλονή και ο 35χρονος εκπαιδευτής jiu jitsu, είναι ζευγάρι περίπου 1,5 χρόνο, αλλά φροντίζουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι σε λίγους μήνες θα αποκτήσει το πρώτο του παιδί και η είδηση έγινε γνωστή από κοντινό πρόσωπο που επιβεβαίωσε τα χαρμόσυνα νέα στο People.

«Η Ζιζέλ και ο Joaquim είναι χαρούμενοι για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή τους και ανυπομονούν να δημιουργήσουν ένα γαλήνιο και στοργικό περιβάλλον για όλη την οικογένεια», λέει η πηγή στο People.

Gisele Bündchen Is Pregnant with Baby No. 3, Her First with Boyfriend Joaquim Valente (Exclusive) https://t.co/psQi17s2JG