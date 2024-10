Πέθανε πρωταγωνιστής της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «Baywatch»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο Μάικλ Νιούμαν, ο μοναδικός πραγματικός ναυαγοσώστης της θρυλικής τηλεοπτικής σειρά των 90's «Baywatch» με τους David Hasselhoff και την Pamela Anderson.

Michael Newman: Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο μοναδικός πραγματικός ναυαγοσώστης της σειράς Baywatch /AP Images (Richard Shotwell)

Ο στενός φίλος του, Matt Felker και σκηνοθέτης του πρόσφατου ντοκιμαντέρ του Hulu After Baywatch: Moment in the Sun, επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο People, αποκαλύπτοντας πως πέθανε από «καρδιακές επιπλοκές» το βράδυ της Κυριακής 20 Οκτωβρίου «περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του».

Ποιος ήτα ο Μάικλ Νιούμαν

Ο Μάικλ Νιούμαν γεννήθηκε στο Λος Άντζελες κι έγινε διάσημος τη δεκαετία του '90, ενσαρκώνοντας τον Μάικ «Νιούμι» στη σειρά Baywatch.

Ο εκλιπών ήταν το μόνο μέλος του καστ, που ήταν ναυαγοσώστης στην πραγματική ζωή. Εμφανίστηκε σε 150 επεισόδια της σειράς, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον, εκτός του David Hasselhoff.

Όσο έπαιζε στο «Baywatch», ο Νιούμαν εργαζόταν και ως πυροσβέστης. Μετά το τέλος της σειράς, το 2001, φόρεσε τη στολή του πυροσβέστη για άλλα 25 χρόνια. Είχε συμμετάσχει και σε άλλα project, όπως η σειρά Zig and Zag’s Dirty Deeds και οι ταινίες, Enemy Action και Welcome to Hollywood.

Μάικλ Νιούμαν: Η μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον

Μέσα από το «After Baywatch: Moment in the Sun», που διερευνούσε τη ζωή των ηθοποιών μετά τη συμμετοχή τους στο «Baywatch», ειχε αναδειχθεί η ασθένεια του Μάικ Νιούμαν.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδινε επί 18 έτη με τη νόσο του Πάρκινσον, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε δραστηριοποιηθεί στη συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη των ερευνών προς εξεύρεση θεραπείας.

«Ελπίζω η προσωπική μου ιστορία να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της εξεύρεσης μιας θεραπείας για το Πάρκινσον. Αυτή η ανίατη ασθένεια μου έδωσε πολύ χρόνο για σκέψη, τον οποίο ίσως δεν ήθελα, αλλά μου έφερε σοφία», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο People τον περασμένο Αύγουστο.

