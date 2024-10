Λίαμ Πέιν: Η πρώτη δήλωση της οικογένειάς του μετά τον θάνατό του

Ακούστε την επιτυχία του Λίαμ Πέιν, Bedroom Floor

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του Λίαμ Πέιν σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Ο Βρετανός τραγουδιστής του διάσημου boyband, One Direction, έπεσε από τον τρίτο όροφο ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο.

Συγκλονισμένη από τον ξαφνικό θάνατο του ποπ σταρ είναι η οικογένειά του. Μιλώντας στην Daily Mail μέλος της οικογένειάς του από το πατρικό σπίτι τους στο Γούλβερχαμπτον της Μεγάλης Βρετανίας, ανέφερε: «Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι από τα νέα», χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.

Ο Λίαμ Πέιν μεγάλωσε στο Γούλβερχαμπτον από τη μητέρα του Κάρεν, η οποία είναι νοσοκόμα, και τον πατέρα του Τζεφ, που είναι γυμναστής, ενώ είχε δύο μεγαλύτερες αδερφές, τη Νίκολα και τη Ρουθ.

